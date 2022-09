Sidoka participa ao vivo de podcast do Portal Uai

Sidoka é o entrevistado do podcast 'Pod ou não pode?', do Portal Uai (foto: @sidokapriv/ Reprodução Instagram)

O podcast 'Pod ou não pode?', apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, conversa nesta quarta-feira (14/9) com um dos rappers mais promissores do gênero: o belo-horizontino Sidoka, de 24 anos. A entrevista acontece ao vivo, às 14h, no YouTube do Portal Uai.Sidoka cresceu no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de BH. Ele estourou na cena de rap com 18 anos e se tornou um dos nomes mais influentes do trap nacional. Dono dos hits "", "", "" e "", o artista chama a atenção pela batida e rimas que unem deboche e ousadia.Durante a entrevista, Sidoka vai falar das suas origens até o sucesso alcançado na carreira. O rapper reúne mais de 500 milhões de visualizações no Youtube e cerca de 2,2 milhões de ouvintes mensais em plataformas de streaming.O podcast 'Pod ou não pode' vai ao ar todas às quartas-feiras, às 14h, ao vivo no Youtube do Portal Uai. Não se esqueça de deixar seu like, interagir e enviar suas perguntas por chat. O apresentador sempre dedica uma parte dos episódios à interação com o público. Seu comentário é muito bem vindo!

