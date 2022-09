Cura prepara intervenção artística na Praça Raul Soares

Esculturas são criadas pela artista plástica baiana Selma Calheira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Praça Raul Soares, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, receberá entre os dias 15 e 25 de setembro uma grande instalação cultural promovida pelo Circuito Urbano de Arte (Cura).Em sua sétima edição, o festival apresentará 26 esculturas de barro criadas pela artista plástica baiana Selma Calheira.As figuras denominadas “Homens de Barro” chegam a alcançar quatro metros e meio de altura e promovem o conceito de celebrar a terra e tudo que provém dela.O Cura também é responsável pelos murais gigantes que embelezam os prédios do hipercentro de Belo Horizonte.Com a intervenção iniciada em 2017, o projeto criou o primeiro mirante de arte urbana do mundo, na Rua Sapucaí, no bairro Floresta, de onde é possível contemplar todas as obras feitas em empenas.