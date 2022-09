Mostra de Dança do Fim do Mundo começa hoje, em BH, e reúne 50 artistas

''Bicho no concreto'', espetáculo do Grupo Jovem Arte e Passo, será apresentado no Teatro Marília, neste sábado (10/9) (foto: Carol Rasslan/divulgação)

Encontro de improvisação vai abrir a 1ª Mostra de Dança do Fim do Mundo, nesta quinta-feira (8/9), às 19h30, no Centro de Referência das Juventudes (Rua Guaicurus, 50, Centro). Promovido pelo Grupo Contemporâneo de Dança Livre, o evento dialoga com inquietações do mundo de hoje, buscando apontar a dança como resistência "a partir da sensação diária de caos da contemporaneidade brasileira", de acordo com o curador Leonardo Augusto.





Amanhã (9/9), às 19h, o público poderá conferir produções de videodança no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza), entre elas “Vigília”, “Século 21 – Ser negro no Brasil”, “Carcaça” e “Parasita”. Sábado (10/9), às 20h, o Grupo Jovem Arte e Passo apresenta o espetáculo “Bicho no concreto”, no Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 17h na bilheteria ou no site Diskingressos.