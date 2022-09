Roger Deff volta às raízes do hip-hop em show no mezanino d'Autêntica

O rapper Roger Deff vai lançar vinil do álbum virtual 'Etnografia suburbana' (foto: Paulo Oliveira)



A diáspora africana e a nova configuração das relações entre o centro e a periferia viraram rap nos versos do músico Roger Deff, atração desta quinta-feira (8/9) na casa de shows A Autêntica, em Belo Horizonte. A diáspora africana e a nova configuração das relações entre o centro e a periferia viraram rap nos versos do músico Roger Deff, atração desta quinta-feira (8/9) na casa de shows A Autêntica, em Belo Horizonte.





O outro álbum, “Pra romper fronteiras” (2021), traz a faixa “Palavra com vida”, single “pandêmico” de Deff, gravado com Elisa de Sena. No último fim de semana, esta canção foi apresentada pela primeira vez ao vivo, na Virada Cultural de BH.





“Gravamos na pandemia, mas nunca fizemos ao vivo. Gravei de casa, a Elisa de outro lugar, e a gente ficou conversando pelo WhatsApp”, conta Roger. “É interessante, porque 'Palavra com vida” vira outra música. Ao vivo, está diferente, porque tem a banda tocando. Inicialmente, foi uma base programada, com samples, tinha coisas tocadas também. Ao vivo muda muita coisa”, garante ele.

VEJA Roger Deff no clipe 'Etnografia urbana':

Sem banda e ao lado do DJ

O show n'Autêntica terá formato mais intimista, no mezanino da casa. Roger estará acompanhado apenas por duas vozes de apoio e um DJ – portanto, sem a banda com baixo, bateria, guitarra e teclado. O repertório vai reunir produção autoral dele e músicas que gravou com Julgamento, banda da qual fez parte.









Hoje, percebo que o MC está sozinho no palco, que a figura do DJ não é muito lembrada (no rap), mas é uma coisa de geração. Neste show, faço muita questão da presença do DJ Roger Deff, rapper



Esta noite, o rapper vai se apresentar com Michelle Oliveira e Celton Oliveira, nos vocais, e o DJ Hamilton Júnior. Também haverá participação especial do rapper belo-horizontino Shabê, parceiro de Deff, que há vários anos batalha na cena do hip-hop de BH.





A opção pelo formato reduzido da apresentação tem motivo. Deff prepara para outubro o show com banda para celebrar um ano do lançamento de “Pra romper fronteiras”, a chegada da versão desse trabalho ao vinil e o compacto do primeiro álbum para 2023.





“Ninguém precisa mais de vinil para escutar música, mas tem a celebração de transformar o trabalho em documento. É o documento físico de uma história, e o vinil é muito importante para a história do hip-hop”, afirma o rapper.





Por ter optado pelo formato clássico, a parceria DJ/MC, Deff afirma que o show também é celebração das raízes da cultura hip-hop. “Hoje, percebo que o MC está sozinho no palco, que a figura do DJ não é muito lembrada (no rap), mas é uma coisa de geração. Neste show, faço muita questão da presença do DJ, porque é onde reforço o lugar do hip-hop”, finaliza.





ROGER DEFF Nesta quinta-feira (8/9), às 20h30. A Autêntica, Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia. Couvert artístico opcional: R$ 15

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria