Banda de Pau e Corda faz show nesta sexta-feira em Belo Horizonte

"Minas Gerais é a nossa segunda casa, a gente tem carinho muito grande por este estado. A música mineira sempre foi grande referência para a Banda de Pau e Corda" Sérgio Andrade, cantor





De volta à capital, a Banda de Pau e Corda se apresenta nesta sexta-feira (9/9), no Centro Cultural Unimed-BH Minas, para comemorar seus 50 anos de carreira. Em março, o grupo pernambucano fez show com o Quinteto Violado no Palácio das Artes. Mas o repertório de amanhã será diferente.









“Estamos muito felizes em voltar a Belo Horizonte, porque Minas Gerais é a nossa segunda casa, a gente tem carinho muito grande por este estado. A música mineira sempre foi grande referência para a Banda de Pau e Corda”, diz Andrade.





Além dele, o grupo reúne Alexandre Barros (bateria, percussão e vocal), Júlio Rangel (viola e vocal), Sérgio Eduardo (contrabaixo), Yko Brasil (flauta transversal e pífano) e Zé Freire (violão e vocal).

Os pernambucanos voltam para lançar o álbum “Missão do cantador” em BH. “É a oportunidade de poder cantar as músicas antigas. Nesse show, não só mostramos as canções do álbum novo, mas também as mais emblemáticas”, explica Andrade. Ele cita “Vivência”, “Esperança”, “Flor d’Água” e “Areia” como exemplos. Sérgio diz também que as canções “lado B” também estarão no show.





O disco “Missão do cantador” foi gravado antes da pandemia e lançado em meados de 2020. “Na época, a gente não podia fazer nada presencialmente. Ninguém tinha condição de sair, pois estava tudo fechado, os teatros não funcionavam”, relembra. “A gente começou a circular em 2022.”

''Desde o final da década de 1970, colecionava todos os LPs deles. Isso lá em São João del-Rei, onde formei o grupo Mutirão, praticamente banda cover da Pau e Corda'' Chico Lobo, violeiro



Novidades no YouTube

Sérgio Andrade adianta que a banda fará gravações no teatro em BH e vai mandar os vídeos para o YouTube, como ocorreu em outras cidades. “A gente até postou algumas músicas novas. Também temos feito algumas gravações avulsas”, conta.





Um mineiro vai subir ao palco com os pernambucanos. “Teremos a participação superespecial do nosso querido amigo, o violeiro mineiro Chico Lobo, que cantará e tocará conosco algumas músicas”, anuncia Andrade.



“Devo cantar com ele algumas canções da banda e também a que gravei em um dos discos dele. Será, com certeza, uma participação bonita. Chico faz um trabalho fantástico com a viola”, elogia.





Chico Lobo diz que a Banda de Pau e Corda é grande referência em sua formação como violeiro e artista. “Desde o final da década de 1970, colecionava todos os LPs deles. Isso lá em São João del-Rei, onde formei o grupo Mutirão, praticamente banda cover da Pau e Corda. Em 1981, fizemos o primeiro show no Teatro Municipal de São João com 80% do repertório composto por músicas da banda pernambucana”, relembra.

Encontro em Caruaru

Em 1987, Chico conheceu pessoalmente Sérgio Andrade, Waltinho e Roberto Andrade, integrantes da banda. “Foi quando estive em Caruaru (PE), como violeiro do Grupo de Danças Aruanda. A admiração só cresceu a partir daquele dia.”





A Banda de Pau e Corda participou de “Caipira do mundo”, disco de Chico lançado em 2011. “Recentemente, o grupo retribuiu o carinho, me convidando para participar do álbum deles gravado ao vivo. E agora, no meu 'O tempo é seu irmão', tenho novamente a participação de Sérgio Andrade junto comigo. Também admiro muito o violeiro Júlio Rangel, que acho fantástico e de quem sou fã”, diz Chico Lobo.





“MISSÃO DO CANTADOR – 50 ANOS DE ESTRADA”

Show da Banda de Pau e Corda. Nesta sexta-feira (9/9), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada). Informações: (31) 3516-1360