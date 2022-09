Filmes africanos ganham destaque na 2ª Semana do Cinema Negro, em BH

"Talking about trees", filme do sudanês Suhaib Gasmelbari, será exibido nesta quinta (8/9) (foto: New Wave Films)

Tirar o corpo negro do local de violência, como por muito tempo ele foi retratado nas telas. Esse é o propósito da 2ª Semana de Cinema Negro, que será aberta nesta quinta-feira (8/9) e prossegue até 15 de setembro no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes, com encerramento no Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte.









O festival terá formato presencial, após a primeira edição on-line, por causa da pandemia. Vai exibir 40 filmes brasileiros e estrangeiros – a maioria deles, africanos. Parte da programação nacional será disponibilizada na plataforma on-line Cine Humberto Mauro +. Filmes estrangeiros só poderão ser conferidos nas salas de exibição.





A mostra “Cine-escrituras pretas” reúne 27 produções nacionais – 10 delas mineiras. As internacionais vêm do Sudão, Mauritânia, Etiópia e Somália.





De acordo com Layla Braz, a equipe de curadoria, composta por Lua Zanella, Marcos Donizetti e Tatiana Carvalho Costa, seguiu a linha trilhada pela edição on-line do ano passado, mas com diferentes conjuntos.

Distopias e aquilombamentos

Em 2021, destacaram-se vivências afrodiaspóricas, afetos, partilhas, gritos e fabulações de cura. Este ano, o foco será aquilombamentos, distopias e horror negro, entre outros temas.





Nesta quinta-feira (8/9) , às 19h, a mostra “Por outros cinemas africanos” abre o evento, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes, com sessão comentada pela curadora e pesquisadora Janaína Oliveira. Será exibido o longa-metragem sudanês “Talking about trees”, de Suhaib Gasmelbari.



O cineasta Med Hondo, da Mauritânia, é outro destaque, com a exibição de “West Indies” e “Polisario”, filmes dirigidos por ele.

VEJA trailer do filme sudanês 'Talking about trees', legendado em inglês

“Marte Um”, filme mineiro que vai representar o Brasil na briga pelo Oscar 2023, também será exibido, com homenagem à atriz Rejane Faria. Ela interpreta a diarista Tércia no longa de Gabriel Martins, da produtora Filme de Plástico.





Gabriel Martins ministrará masterclass sobre o processo de criação de “Marte Um”, em 14 de setembro, com vagas limitadas. Inscrições podem ser feitas no endereço https://linktr.ee/SCNBH , onde está disponível a programação completa do evento.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria