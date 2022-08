"Mr Brau", a série que empoderou o negro brasileiro, está de volta no Viva

Lázaro Ramos como o popstar Brau (foto: Caiuá Franco/divulgação )

"Mister Brau", série estrelada por Lázaro Ramos e Taís Araújo, será reapresentada a partir desta segunda-feira no canal Viva. De origem humilde, o casal Michele e Brau ingressa no mundo das celebridades quando ele se torna pop star, com direito a mansão na Barra da Tijuca e batalhão de tietes.





O seriado deu protagonismo para o negro brasileiro, por meio do casal milionário e bem-sucedido que venceu na vida, mas sem esquecer as raízes. "Até hoje as pessoas sentem saudade. O programa merece ser revisto”, afirma Lázaro Ramos.



O elenco conta também com Marcelo Flores, Luis Miranda, Kiko Mascarenhas, George Sauma, Guta Stresser, Cláudia Missura, Daniel Dantas e Fernanda de Freitas. Episódios vão ao ar de segunda a sexta, a partir das 19h.