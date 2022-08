'20.000 léguas submarinas' encerra a trilogia 'Viagens extraordinárias'

Cia. Solas de Vento apresenta releitura da obra de Julio Verne (foto: Mariana Chama/divulgação)

A Cia. Solas de Vento desenvolveu um repertório de ações, jogos e esboços de cenas usando recursos da pantomima e do vídeo, esse último responsável por elementos que dão forma aos cenários. O espetáculo vai às profundezas do oceano em um meio de transporte fantástico e, para isso, a cenografia lança mão de recursos visuais.



O principal elemento cenográfico é o corpo de cada ator. Ações executadas ao vivo, muitas delas com técnicas circenses, remetem ao efeito de zoom, oferecendo ao espectador ângulos de visão inusitados e conferindo dimensão fantástica às peripécias dos personagens de Verne.