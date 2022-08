Com três brasileiros, série latina 'Amores que enganam' estreia no Lifetime

O ator Duda Nagle é Patrick no episódio de estreia da série "Amores que enganam" (foto: Lifetime/divulgação)





As relações tóxicas e abusivas são o tema de “Amores que enganam”, a nova produção latino-americana do Lifetime, que estreia neste sábado (6/8). O primeiro episódio conta com os atores brasileiros Sophia Abrahão, Duda Nagle e Júlia Gama.





Miss Brasil

A trama também conta com a participação de Júlia Gama, Miss Brasil 2020, segunda colocada no concurso Miss Universo. Depois de uma temporada na China, ela gravou a série na cidade mexicana de Guadalajara e em Miami, nos EUA. Continuou morando no México e agora participa de um reality show naquele país, nos moldes da “Casa dos artistas”, do SBT.





Júlia e Duda destacam a diversidade como o ponto forte da nova série. São 66 atores vindos da Argentina, México, Colômbia, Venezuela, Cuba, Costa Rica e Estados Unidos, além do Brasil.





Por trás das câmeras, a equipe é majoritariamente composta por mulheres, tudo para abordar o tema a partir da ótica feminina.

Confira cena de "Amores que enganam":





A ideia de ter episódios com começo, meio e fim – independentes entre si – é aprovada pelos atores brasileiros. Duda Nagle menciona a Síndrome de Fomo (em inglês, fear of missing out, ou medo de perder algo), vivida por espectadores em meio à grande quantidade de séries e filmes disponíveis, o que faz com que as pessoas se angustiem diante de tanta oferta.





Episódios independentes fazem com que o espectador não fique “preso” à atração, comenta Nagle, que, claro, torce para que o público brasileiro acompanhe todos os capítulos de “Amores que enganam”.





Duda Nagle e Sophia Abrahão destacam o ritmo acelerado da produção. Ao receber os roteiros, os dois não acreditavam que seria possível concluir o trabalho em apenas cinco dias. Mas foi isso o que ocorreu. A compenetração da equipe foi uma grata surpresa para a dupla.





Júlia Gama revela que ainda está um pouco atrapalhada com as línguas, trocando palavras em português e espanhol.





“O brasileiro, muitas vezes, é excluído de produções latinas por não falar espanhol”, diz a atriz e ex-Miss Brasil. De acordo com ela, “Amores que enganam” prova que é possível abordar a latinidade de forma mais ampla.





“AMORES QUE ENGANAM”

Estreia neste sábado (6/8), às 22h40, no canal Lifetime. Episódios vão ao ar aos sábados, no mesmo horário.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria