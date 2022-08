'Amor eterno': ex-mulher de Jô Soares lamenta morte do apresentador

Flávia e Jô continuaram convivendo após a separação (foto: Reprodução / UOL)

A ex-esposa de Jô Soares, Flávia Pedra Soares, homenageou o apresentador nas redes sociais. Ele morreu na madrugada deste sexta-feira (05/8), em São Paulo. A designer agradeceu o apresentador pelos momentos vividos juntos e terminou a declaração com ‘amor eterno’.









Flávia compartilhou os apelidos carinhosos que chamava Jô: “Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria e Gorducho” e agradeceu ao tempo e ao espaço por ter tido a “sorte de deixar nossas vidas se cruzarem”.

Em seguida, Flávia agradeceu a Jô pelos momentos em que viveram juntos. “Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar para ver de novo e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhor”, publicou.



Jô e Flávia foram casados por mais de 10 anos. Em uma entrevista, o apresentador declarou que foi uma separação que não deu certo, já que os dois estavam sempre juntos. Atualmente, Flávia, de 57 anos, é casada com a cantora Zélia Duncan, que também prestou homenagem ao Gordo.

‘Façam um brinde à sua vida’

Flávia Pedras também informou que o funeral de Jô Soares será reservado para familiares e amigos próximos. E pediu para que os fãs o homenageassem de casa. “Aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida”, afirmou.



Flávia definiu Jô como um homem apaixonado pelo Brasil e que escolheu o riso como ferramenta para transformar o país em um lugar melhor. Jô ficou famoso por personagens como o Capitão Gay, Reizinho e Doutor Sardinha, que utilizavam o humor para saitirizar a realidade.

Boa relação com as ex

Jô Soares nunca escondeu a boa relação com as ex-esposas e namoradas (foto: Instagram/Reproducao )

Jô Soares sempre foi discreto em relação à sua vida amorosa. Ele foi casado três vezes. O primeiro relacionamento foi com a atriz Therezinha Millet Austregésilo, entre 1959 e 1979. Do casamento, veio Rafael Soares, filho único do apresentador, que faleceu em 2014.

Em seguida, entre 1980 e 1983, Jô casou-se casou com a atriz Sílvia Bandeira, que era 12 anos mais jovem que o apresentador, escritor e humorista.



Já em 1984, ele começou a namorar a atriz Cláudia Raia, que inúmeras vezes manifestou carinho por Jô.

Em 1987, ele se relacionou com a atriz Mika Lins. Naquele mesmo ano, ele namorou e se casou com Flávia Pedras, com quem ficou até 1998.



Em entrevista ao #Provoca, da TV Cultura, Jô Soares comentou a boa relação com as ex. Ele, que já se definira como um gordo namorador, disse que o carinho e a conexão com as mulheres com quem se relacionou é natural.

"Me dou muito bem com a Terezinha e me dou extraordinariamente bem com a Flavinha. A gente se frequenta. O amor não é escrito em um papel. O amor fica. Flavinha e eu, por exemplo, a gente se frequenta e continua se amando. Eu não consigo desconectar. Nenhuma das minhas relações ficou rancor", afirmou.