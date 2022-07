Grupo foi criado em 2000, mas devido à pandemia só comemora as duas décadas agora com o lançamento do CD/DVD "Zé da Guiomar - 20 anos" (foto: Alexandre Rezende/Divulgação)

Criado em 2000, o grupo Zé da Guiomar manda para as plataformas digitais o CD/DVD “Zé da Guiomar – 20 anos”. O álbum traz 14 faixas, divididas entre canções autorais e de outros compositores, como Paulinho da Viola, Wando e Eduardo Gudin, entre outros. Atualmente, formam o grupo os músicos Márcio Souza (vocal e violão), Valdênio Martinho (cavaquinho), Marcos Flávio (trombone), Gustavo Monteiro (7 cordas), Totove Ladeira (percussão), Alexandre Batista (percussão) e Rodrigo Martins (percussão). Criado em 2000, o grupo Zé da Guiomar manda para as plataformas digitais o CD/DVD “Zé da Guiomar – 20 anos”. O álbum traz 14 faixas, divididas entre canções autorais e de outros compositores, como Paulinho da Viola, Wando e Eduardo Gudin, entre outros. Atualmente, formam o grupo os músicos Márcio Souza (vocal e violão), Valdênio Martinho (cavaquinho), Marcos Flávio (trombone), Gustavo Monteiro (7 cordas), Totove Ladeira (percussão), Alexandre Batista (percussão) e Rodrigo Martins (percussão).









Ele ressalta que o álbum foi gravado, mixado e masterizado no Estúdio Galvani, por Fabrício Galvani, quando foram feitas releituras de algumas músicas que já haviam sido gravadas nos quatro CDs do grupo. “Escolhemos três canções do nosso primeiro disco, cinco do segundo, que é mais autoral, três do terceiro e mais três do quarto. Entramos no estúdio e gravamos ao vivo mesmo. Na verdade, estamos lançando esse trabalho dois anos depois, mas comemorando os nossos 20 anos de estrada, agora com 22 anos.”





Embora o novo trabalho já esteja nas plataformas digitais, o lançamento do disco será somente em 13 de agosto, a partir das 17h, no espaço Catavento Cultural, no Bairro Ipiranga, com a presença de vários convidados, entre eles, Célio Balona, Giselle Couto e Juarez Moreira.

PARTICIPAÇÕES

O vocalista do Zé da Guiomar ressalta que, antes do álbum completo, o grupo lançou o single “Ainda mais”, que contou com a participação do músico Célio Balona, tocando acordeom. “Esse single já está rodando nas plataformas digitais e também no YouTube. Nesse novo CD/DVD, cuja direção de vídeo e produção audiovisual foi de Luis Evo (Primata Filmes), a gente contou com a presença do saxofonista Chiquinho Amaral.”





Márcio explica que o grupo já estava sem Renato Carvalho, que era o saxofonista do Zé da Guiomar. "Ele até já havia saído do grupo antes da pandemia. Então, decidimos convidar o Chiquinho que participou do disco todo”, esclarece o vocalista do Zé da Guiomar.





O vocalista ressalta ainda as outras participações no “Zé da Guiomar – 20 anos”. “Célio Balona nos emocionou muito, tocando acordeom na música ‘Ainda mais’, de Paulinho da Viola e Eduardo Gudin. Juarez Moreira arrebentou na música que ele gravou. O Ezequiel Lima no baixo e o Ramom Braga também foram espetaculares. Ativista do congado, Maurício Tizumba participou lindamente no vocal de ‘Retrato da Bahia’. E vamos comemorar, porque 20 anos de estrada não é fácil para uma banda.”





Márcio revela que algumas coisas foram mudadas durante a gravação, mas ressalta que o grupo preferiu manter os arranjos originais, porém tudo foi gravado ao vivo. “Não teve aquela coisa de volta e faz de novo. Fizemos os takes das músicas de uma vez e não houve edição. É claro que alguma coisa de percussão, a gente colocou depois. Fizemos algo mais orgânico, não foi aquela coisa de cada tocar em separado, fizemos tudo juntos no estúdio.”

Projetos

Mesmo que o novo trabalho só tenha lançamento em agosto, Márcio revela que o Zé da Guiomar já tem planos de lançar um novo disco. “Estamos compondo. O Valdênio está com algumas coisas e eu também componho um pouco. Achamos que o próximo tem que ser mais autoral, é mais difícil, mas não podemos deixar de fazer desse jeito. No nosso CD mais recente, a gente gravou músicas de compositores de Belo Horizonte, não teve regravações de clássicos, o que a gente deixou para o primeiro disco.”





O primeiro disco do Zé da Guiomar foi lançado em 2004, leva o nome do grupo e traz releituras de sambas. Quatro anos depois eles gravaram o CD “O Samba ta”, basicamente, com músicas autorais. Em 2012, o foi lançado “Samba feiticeiro”, com repertório de sambas produzidos na Bahia e, em 2017, veio o disco “Carta na manga”, que trouxe no repertório compositores mineiros e sambas autorais.









"ZÉ DA GUIOMAR – 20 ANOS"

14 faixas

Disponível nas plataformas digitais





Repertório

- “AINDA MAIS” (Paulinho da Viola & Eduardo Gudim)

- “DIZENDO ADEUS” (Valdênio Martinho)

- “DIREITO DE SAMBAR” (Batatinha)

- “CARTA NA MANGA” (Sérgio Astchim

- “RETRATO DA BAHIA” (Riachão)

- “DESAMOR” (Pirulito da Vila)

- “É PRECISO PERDOAR” (Alcivando Luz e Carlos Coqueijo)

- “JURO QUE NÃO” (Valdênio Martinho & Chico Amaral)

- “MOÇA MORENA MARIA” (Wilson das Neves & Edil Pacheco)

- “FALTOU VOCÊ” (Valdênio Martinho & Carlos Tolomelli)

- “SOLIDÃO” (Valdênio Martinho e Márcio Souza)

- “NEGA DE OBALUAÊ” (Wando)

- “CINZAS” (Valdênio Matinho)