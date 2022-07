Roupa Nova celebra 40 anos de estrada com show em Santa Luzia

Show do Roupa Nova tem ingressos variando de R$ 150 a R$ 300 (foto: Opus Entretenimento/Divulgação)

“Whisky a go go”, “Volta pra mim”, “Dona”, “Linda demais”, “Seguindo no trem azul”, “A viagem”, “Coração pirata” e “Chuva de prata” são apenas alguns dos sucessos do Roupa Nova que farão parte do show que a banda realiza nesta sexta-feira (29/7), a partir das 22h30, na Arena Gran Hall (Avenida Frimisa, 1. 435 – Bagaço), em Santa Luzia, na Grande BH. A apresentação especial, que comemora os 40 anos de estrada do grupo, tem ingressos de R$ 150 (setor azul) a R$ 300 (camarote premium) pelo site https://flowtickets.com/. Os portões serão abertos às 18h.