Cabíria Festival adota formato híbrido e exibe filmes para todo o país

Em formato híbrido, evento paulista tem sessões on-line de títulos como "Feminino plural" (1976), de Vera de Figueiredo (foto: Cabiria Festival/Divulgação)

Lançado em 2019 como um desdobramento do Cabíria Prêmio de Roteiro, o Cabíria Festival Audiovisual teve naquele ano uma edição no Rio de Janeiro. No ano seguinte, com o início da pandemia, passou a ser on-line. De volta em sua quarta edição, o evento ganha a primeira versão em formato híbrido.









O evento traz quatro programas: as mostras Foco Alemanha, de curtas; e Cabíria, de curtas e longas, ambas na plataforma Cardume; Imaginários Possíveis, de microfilmes de humor com até três minutos, no ar pelas redes sociais do evento e nas plataformas Hysteria e Parafernalha; e encontros com cineastas, no YouTube do festival.





Hoje, às 19h, será exibida na sessão de abertura “Feminino plural” (1976), de Vera de Figueiredo, considerado um dos primeiros filmes feministas do cinema nacional. Na história, sete mulheres viajam de moto pela Via Dutra até a Baixada Fluminense. Filmado durante a ditadura militar (1964-1985), traz no elenco Dorinha Duval, Léa Garcia, Ângela Figueiredo e Tereza Rachel.





Vera, também artista plástica e arquiteta, hoje com 88 anos, participa de encontro on-line na quinta (28/7), às 19h. O filme terá mais sessões ao longo dos próximos dias. Outra atração é “Indianara” (2019), documentário de Aude Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa (estreia sexta, 29/7, às 19h), sobre Indianarae Alves Siqueira, militante da luta de pessoas transgênero. Já a seleção de curtas traz, em sua maioria, filmes realizados nos últimos dois anos.





“Apesar do momento bem adverso, vimos no on-line o que é democratizar a audiência. Ao criarmos o festival, nossa premissa era articular toda uma cadeia produtora de audiovisual. Como estimular a diminuição da desigualdade de gênero em toda a cadeia? Quando fomos para o on-line, percebemos como poderíamos dinamizar a programação para o território nacional”, afirma Vânia Mattos, diretora do Cabíria. De acordo com ela, a partir deste ano, todas as edições serão em formato híbrido.





Vânia comenta que, ainda que o tema do feminino seja a principal premissa do festival, os filmes selecionados são bastante diversos. “Não são só filmes sobre mulheres. Há várias possibilidades de narrativas e gêneros. São obras provocativas no modo de pensar o feminino. O que nos interessa é revelar autorias dentro da perspectiva do protagonismo feminino”, diz.





CABÍRIA FESTIVAL AUDIOVISUAL

A edição on-line vai exibir 20 filmes, entre curtas e longas, desta quarta (27/7) até 3 de agosto. As exibições serão na plataforma Cardume (cardume.tv.br). Entrevistas e palestras com cineastas serão exibidas no YouTube . Gratuito. Mais informações e programação no site





