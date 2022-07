Brasil está fora do Festival de Veneza 2022, que homenageia Deneuve

Edição que comemora os 90 anos do festival começa em 31 de agosto e terá homenagem a Catherine Deneuve pelo conjunto da carreira (foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP)

O Festival de Cinema de Veneza celebra o 90º aniversário de sua primeira edição com uma série de diretores e astros que vão do México e Argentina ao Irã e Estados Unidos para narrar o que o diretor do festival resumiu como uma janela aberta para um mundo ferido. O Festival de Cinema de Veneza celebra o 90º aniversário de sua primeira edição com uma série de diretores e astros que vão do México e Argentina ao Irã e Estados Unidos para narrar o que o diretor do festival resumiu como uma janela aberta para um mundo ferido.









Para a 79ª edição da Mostra Veneziana, que será realizada entre 31 de agosto e 10 de setembro, 23 filmes foram escolhidos para concorrer ao prestigioso Leão de Ouro, sendo cinco italianos e cinco franceses, dirigidos por renomados cineastas.





Dois latino-americanos, com histórias muito diferentes, estão entre os selecionados: o aclamado e premiado mexicano Alejandro González Iñárritu, com um de seus filmes mais pessoais, "Bardo"; e o argentino Santiago Mitre, com "Argentina, 1985", sobre a histórica decisão contra as três primeiras juntas militares da ditadura (1976-1983).





Barbera, que denunciou a prisão de importantes cineastas no Irã, também convidou Jafar Panahi para a seleção oficial. Como o diretor cumpre pena de seis anos de prisão por "propaganda contra o governo iraniano", participará "à revelia". O cineasta concorre com "Kherst nist" ("Ursos não existem").





"Este é o quarto filme que ele faz em condições, digamos, clandestinas", disse Barbera, referindo-se a um dos representantes da chamada nova onda iraniana, premiada e elogiada inúmeras vezes na Europa.





A França estará particularmente representada com "Les enfants des autres" de Rebecca Zlotowski, com Virginie Efira; "Um casal" de Frederick Wiseman; "Les miens", um retrato de família de Roschdy Zem; "Athena", de Romain Gavras, sobre um motim nos subúrbios; e "Saint Omer", de Alice Diop, sobre infanticídio.

Tapete vermelho

A Itália também concorre com cinco filmes: "A Imensidão", de Emanuele Crialese, estrelado por Penélope Cruz; "Il signore delle formiche", de Gianni Amelio, com Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese e Sara Serraiocco; "Bones and all", de Luca Guadagnino, com elenco internacional liderado por Timothée Chalamet; "Clara" de Susanna Nicchiarelli, sobre a vida de Santa Clara; e "Monica" de Andrea Pallaoro, estrelado pela atriz trans Trace Lysette.





Fora de competição, o cineasta Paolo Virzi apresenta “Seca”, com Monica Bellucci no elenco. Haverá um desfile de estrelas no tapete vermelho do Lido: Penélope Cruz lidera a lista, assim como a australiana Cate Blanchett, que interpreta uma maestrina de orquestra em "Tár", de Todd Field.





O festival marca o retorno de Darren Aronofsky com "The whale", que é inspirado em uma peça de teatro. A presença da britânica Tilda Swinton deverá marcar o lançamento do filme "The eternal daughter" de Joanna Hogg; enquanto Colin Farrell participa como protagonista de "The banshees of inisherin" de Martin McDonagh.





O filme "Blonde", de Andew Dominik, que conta a vida extravagante de Marilyn Monroe, estrelado por Ana de Armas, certamente chamará a atenção. O festival será aberto com "White noise" de Noah Baumbach (“História de um casamento”), baseado no romance do famoso escritor americano Don DeLillo.





A argentina Laura Citarella e o chileno Fernando Guzzoni competirão na seção Horizontes, voltada à inovação cinematográfica, enquanto Carlos Eichelmann Kaiser, do México, competirá em Horizontes Extra.





Com o título "Viagens", o renomado cineasta italiano Gianfranco Rosi narra as missões no exterior do papa Francisco com imagens de arquivo e até da viagem que está fazendo ao Canadá para pedir desculpas aos indígenas.





Veneza também entregará o Leão de Ouro pelo conjunto da carreira à francesa Catherine Deneuve, "a eterna diva, um verdadeiro ícone da telona", como a descreveu Barbera, ao homenagear a protagonista de "A bela da tarde", do espanhol Luis Buñuel, uma das obras-primas da sétima arte.





JÚRI DA DISPUTA

A atriz Julianne Moore (foto: ANGELA WEISS / AFP)



A atriz norte-americana Julianne Moore será a presidente do júri da competição oficial pelo Leão de Ouro. Ela terá ao seu lado para decidir a distribuição dos prêmios a diretora francesa Audrey Diwan, do recém-lançado no Brasil “O acontecimento”; a atriz iraniana Leila Hatami (“A separação”), o escritor e roteirista britânico de origem japonesa Kazuo Ishiguro (“Vestígios do dia”), o diretor italiano Leonardo di Costanzo, o argentino Mariano Cohn (“O cidadão ilustre”) e o espanhol Rodrigo Sorogoyen.









A CAÇA AO LEÃO DE OURO





Confira os filmes em competição no 79º Festival de Cinema de Veneza





>> "White noise", de Noah Baumbach (EUA)





>> "Il signore delle formiche", de Gianni Amelio (Itália)





>> "The whale" ("A baleia", título em português), de Darren Aronofsky (EUA)





>> "L'immensità", de Emanuele Crialese (Itália)



>> "Saint Omer", de Alice Diop (França)



>> "Blonde", de Andrew Dominik (EUA)



>> "Tár", de Todd Field (EUA)



>> "Love life", de Kôji Fukada (Japão)



>> "Shab, Dakheli, Divar", de Vahid Jalilvand (Irã)



>> "Athena", de Romain Gavras (França)



>> "Bones and all", de Luca Guadagnino (Itália)



>> "The eternal daughter", de Joanna Hogg (EUA/Reino Unido)



>> "Bardo", de Alejandro González Iñárritu (México)



>> "The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh (Irlanda/EUA/Reino Unido)



>> "Argentina, 1985", de Santiago Mitre (Argentina)



>> "Chiara", de Susanna Nicchiarelli (Itália)



>> "Monica", de Andrea Pallaoro (Itália)



O cineasta Jafar Panahi (foto: Atta KENARE / AFP)

de Andrea Pallaoro (Itália)



>> "Kherst nist" ("Ursos não existem"), de Jafar Panahi (Irã)



>> "All the beauty and the bloodshed", de Laura Poitras (EUA)



>> "A couple" ("Um casal"), de Frederick Wiseman (França)



>> "The son", de Florian Zeller (Reino Unido)



>> "Les miens", de Roschdy Zem (França)



>> "Les enfants des autres", de Rebecca Zlotowski (França)