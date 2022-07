Beyond Walls: artista francês Saype realiza obra em homenagem a Brumadinho

Pintura gigante com tinta biodegradável no campo de futebol do bairro Córrego do Feijão, em Brumadinho, propõe a formação de uma 'corrente' humana para superar a tragédia (foto: Saype/Divulgação)

Há três anos e meio o rompimento da barragem da mineradora Vale matou 272 pessoas em Brumadinho, na Grande BH, e muitas famílias vivenciaram não apenas a extrema dor da perda repentina, mas a dura incerteza do que poderia ter acontecido com o pai, a mãe, o filho, o irmão. Logo, corpos começaram a ser encontrados após dias, meses ou anos. Sob esse pano de fundo, o artista francês Guillaume Legros realizou uma pintura gigantesca, com tinta biodegradável, no campo de futebol do bairro Córrego do Feijão - utilizado em 2019 para o pouso de helicópteros e o depósito dos cadáveres das vítimas.

Agora, braços interlaçados pintados pelo artista plástico, que atende pelo nome Saype, formam uma “corrente” humana e buscam resignificar um ambiente que passou a evocar, nas lembranças dos moradores, os traumas de uma tragédia que entrou para a história do país. Para além do simbólico, Saype promoveu neste domingo (24/7) um abraço coletivo junto à comunidade.







Com a iniciativa, Brumadinho entrou para o rol das 30 cidades ao redor do mundo escolhidas pelo artista para deixar sua marca com o projeto “Beyond Walls” (Além dos Muros), iniciado em 2019 e a ser concluído em 2023. A Praia de Copacabana, no Rio, foi o primeiro local a receber a intervenção no Brasil.





Conexão humana

Conforme Saype, o objetivo do projeto é criar um “símbolo de maior conexão humana e fazer com que as pessoas mais importantes do mundo achem uma solução global para os problemas que a humanidade tem”.





Saype usa tinta biodegradável para realizar pintura no campo de fubebol do bairro Córrego do Feijão (foto: Saype/Divulgação)

“Estou aqui porque em 2019 teve um desastre em que 272 pessoas morreram, pois uma mina se rompeu, e eu acho que é muito difícil para as pessoas pensarem em um futuro neste tipo de situação. Como um artista, você quer ‘aumentar o coro’ para apoiar a luta deles. Essa é a primeira razão”.



O artista reconhece a importância das minas, mas, por outro lado, enfatiza a preocupação com as pautas ambientais. “Precisamos de sinergia para oferecermos aos trabalhadores um ambiente seguro de trabalho e, ao mesmo tempo, respeitarmos o meio ambiente e à ecologia”.