Rota da Liberdade: festival em BH tem início com imersão de cores e sons

Apresentações musicais com hip-hop e rap também marcam a primeira noite do Festival Rota da Liberdade (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Projeções embaixo do Viaduto Santa Tereza (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Lasers, projetores e iluminação cênica dão o tom em cores do Festival Rota da Liberdade, que teve início neste sábado (23/7), no Centro de Belo Horizonte, com a exibição dos trabalhos dos artistas visuais VJ Arq Ian e VJ Artur Souza. Apresentações musicais com hip-hop e rap também marcam a noite.Com atrações programada para este domingo (24/7), o projeto tem a coordenação de Rafael Cançado. Natural de Belo Horizonte, o VJ expôs projeções recentemente na Itália, no festival Termoli Media Arts. O trabalho do artista já foi premiado em festivais da Costa Rica, Chile, Rússia, México, Itália, Hungria e Turquia.As obras de Rafael Cançado incluem vídeos, projetos fulldome, instalações em LED e performances audiovisuais com influência marcante das culturas afro-brasileiras.

Quem passou pelo evento na noite de hoje pôde conferir apresentações de rap embaixo do Viaduto Santa Tereza. No local, uma nova luz com a obra de Cançado, conhecida como Eletroiman, dá vida às estruturas de concreto.Espectadora nesta noite, a pintora e escritora de rap Lorena Barros, de 26 anos, foi com a filha de 2 anos prestigiar o festival. Em conversa com o, ela contextualizou sua relação com a arte.





Lorena Barros, 26 anos, pintora e escritora de rap, com a filha de 2 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

“Sempre venho no viaduto pra ver as batalhas de rap. Nunca me arrisquei em cantar, mas gosto de compor em forma de rimas sobre meus sentimentos e publicar nas redes sociais. Durante o processo de me tornar mãe, eu comecei a escrever muito também. Foi nesse período que me conectei mais com a pintura. A gravidez me deixou à flor da pele. Então, ficava muito inquieta com tudo o que eu estava sentindo. A forma que eu encontrava de liberar essa energia era escrevendo e pintando”, contou Lorena.

O Festival Rota da Liberdade segue neste domingo com as obras dos artistas VJ p4nick, VJ Lucas Fix e VJ Gabriel Fix. Em agosto, outra edição será realizada em Sabará, na Região Metropolitana de BH.