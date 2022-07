Ellen Jabour vira meme ao criticar tom político de Roger Waters em shows

Ellen Jabour criticou o cantor Roger Waters e a banda Rage Against the Machine por manifestações políticas durante show (foto: :Marcus Santiago/Divulgacao David Furts/AFP GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Trixie Textor )

A apresentadora e ex-VJ da MTV, Ellen Jabour, está entre os assuntos mais comentados das redes sociais na manhã desta segunda-feira (18/7). Isso porque ela afirmou ser contra shows com manifestação política. A famosa ainda disse ter tido uma experiência ruim no show do ex-Pink Floyd, Roger Waters.

“Foi uó”, afirmou a apresentadora, explicando que vê os shows como um momento de unificação e não de segregação. “O clima fica péssimo pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar, e até mesmo a se agredir!“, tweetou.

Não gosto de shows que falam sobre política. Transformam um momento que era pra ser de unificação, em segregação. O clima fica péssimo pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar, e até mesmo a se agredir!

Vivi isso no show do Roger Waters e foi uó. https://t.co/PmGBfRIl1a %u2014 ellen_jabour (@ellen_jabour) July 18, 2022

Ela comentava uma reportagem da revista Rolling Stones, que falava dos fãs da banda Rage Against the Machine que reclamaram do posicionamento do grupo em um show nos Estados Unidos. Durante a apresentação, o grupo exibiu no telão mensagens relacionadas ao fim da Lei Roe v. Wade, que garantia o direito ao aborto no país.

"Nascimento forçado em um país onde a mortalidade materna é duas a três vezes maior para mulheres negras do que para as brancas. Nascimento forçado em um país onde a violência armada é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes. Abortem a Suprema Corte", diz um dos trechos.

O posicionamento da apresentadora logo viralizou e foi criticado por fãs tanto do Pink Floyd, quanto do Rage Against the Machine, fazendo com que as bandas também ficassem entre os assuntos mais comentados.

Com licença, Roger Waters, dá pro seu show ser menos político? Não gosto quando vc fala mal do meu mito mas adoro aquele porco inflável em homenagem a Peppa Pig pic.twitter.com/zgnoj07NNX %u2014 Renata Ventura (@rehventura) July 18, 2022

Pensando no cara que sai de casa achando que a banda chamada ÓDIO CONTRA O SISTEMA é de um grupo de programadores de detesta o Windows sabe %u2014 William De Lucca (@delucca) July 18, 2022

A pessoa que vai no show do Rage Against The Machine esperando ouvir algo que não seja político é a pessoa que vai no show do Aviões do Forró e espera ouvir sobre aviação né? %u2014 William De Lucca (@delucca) July 18, 2022

Aaaiiimmm, não mexam com o herói da senhora Jabor, por favor. Essa é apoiadora do Satãnaro! pic.twitter.com/qfnWn07tzN %u2014 Vicente%u2B50%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA9 (@Vicente1977Jr) July 18, 2022

Roger Waters ressaltou posicionamento político

No começo de julho, Roger Waters voltou a reafirmar que seu show é uma manifestação política. Na abertura do primeiro show de sua nova turnê This is not a drill, que aconteceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, foi exibida a mensagem "se você é uma dessas pessoas que diz 'eu amo Pink Floyd, mas não apoio as visões políticas de Roger', você pode se f*der e ir para o bar agora" no telão, junto com a mensagem pedindo para o público não filmar e fotografar a apresentação.

Vale destacar, que em 2018, em sua passagem por São Paulo, Waters exibiu no telão de quase mil metros quadrados a mensagem "EleNão" e chamou o então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PL) de fascista. A ação do cantor dividiu o público brasileiro.