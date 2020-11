Em português, Roger Waters pede voto para viúva de Marielle

(foto: Twitter/Reprodução)

A um dia daspublicou um vídeo em suasneste sábado, 14, em que aparece pedindo votos para, viúva de. "Retire odos assassinos e bandidos, dos, e devolvam-no ao povo", diz, em português, o ex-baixista e líder do"Vote, vote, vote. E lembre-se, nós estamos com você", diz Waters. Monica está concorrendo a, mesmo partido que elegeu Marielle para a Câmara Municipal, em 2016. Socióloga e ativista de, a ex-vereadora foi assassinada aos 38 anos de idade em uma emboscada no centro da capital fluminense, no dia 14 de março de 2018. "Que emoção!!! O Roger Waters, fundador do Pink Floyd, gravou um depoimento emocionante pedindo para que no domingo osretirem o país dos assassinos e o devolvam ao povo", comemorou a candidata.

Essa não é a primeira vez que o líder do Pink Floyd se manifesta sobre a política brasileira. Em maio, Waters participou de uma "live" com Marina Silva e com os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, além de outras lideranças políticas.



Ele também tem criticado publicamente Jair Bolsonaro desde antes das eleições presidenciais. Em 2018, durante sua última turnê no Brasil, ele incluiu o nome do presidente em uma lista de pessoas que considera neofascistas e que era exibida nos palcos ao lado da mensagem "Ele Não".

