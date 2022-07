Leo Jaime promete fazer o Palácio das Artes ''requebrar por dentro''

O cantor e compositor Leo Jaime afirma: ''As pessoas curtem meu trabalho quando estão na festa, não na fossa'' (foto: Dantas Jr/Divulgação)

O nome que Leo Jaime deu ao show que traz a BH nesta sexta (8/7), "Dance comigo", está longe de ser retórico. Mais do que o cantor e compositor, autor de sucessos perenes que emergiram nos anos 80, o que se verá no palco é o artista completo: ator, comunicador e, sobretudo, dançarino de mão cheia – como comprova sua vitória na "Dança dos Famosos" (Globo) em 2018.

















"Eu já tinha o sonho de ser artista e achava que, para conseguir, tinha que estudar todas essas coisas. Fui fazer aula de expressão corporal, de dança, de teatro, entrei no conservatório, tudo junto." Ele recorda que sua relação com a dança teve início num combo, junto com a música e o teatro. Fã de Elvis Presley, Michael Jackson e Rolling Stones desde a adolescência, começou cedo a fazer aulas conjuntas de todas essas expressões.





Foi no grupo Pitu, de Brasília, que mesclava teatro e dança contemporânea, que ele iniciou a trajetória artística. “Depois, com o (grupo) João Penca & seus Miquinhos Amestrados, também tinha essa coisa de a gente se empenhar muito nas coreografias; a linguagem corporal era muito importante para o tipo de música que a gente fazia. Para mim, essas coisas estiveram sempre muito associadas”, diz.



"Quero que o Palácio das Artes requebre, pelo menos por dentro, já que é um teatro com pouco espaço entre as cadeiras. Mas também dá para levantar e ir dançar nos corredores" Leo Jaime, cantor e compositor





Música de festa “Um animador de festas” – é assim que ele se define. “As pessoas curtem meu trabalho quando estão na festa, não na fossa. É curioso pensar como no Brasil a música triste é mais respeitada do que a música alegre, mas eu entendi que as músicas dançantes, alegres, festivas ocupam um espaço na memória afetiva das pessoas. Quando eu ouço coisas que sempre me fizeram dançar, meu corpo fica elétrico”, comenta.





“Dance comigo” estreou antes da chegada da pandemia. “Isso de cantar e dançar livremente como se não houvesse amanhã é o que eu proponho; que a gente curta e aproveite a vida da melhor forma, com alegria. Acredito que a gente tenha aprendido, durante esse período de dois anos, a dar o devido valor à festa”, diz.





Da lavra própria, Leo Jaime vai mostrar temas como “As sete vampiras”, “A fórmula do amor”, “Conquistador barato”, “Mensagem de amor”, “Gatinha manhosa”, “A vida não presta” e “Rock da cachorra”, popularizada por Eduardo Dussek e que o próprio autor nunca havia cantado em shows. Há também espaço para homenagens a seus colegas de geração, como Cazuza, de quem interpreta “Exagerado” e “Preciso dizer que te amo”, e Renato Russo, que está presente com “Geração Coca-Cola”.





O show é aberto com “Misirlou”, composta por Dick Dale em 1963 e que voltou à baila com força após ser incluída na trilha sonora do filme “Pulp fiction”, de Quentin Tarantino. O tema instrumental emenda com “Eu vou comer a Madonna”, de autoria do próprio Leo Jaime.





Medleys e colagens





“Tem muitas surpresas e está tudo muito bem ensaiado, porque estou acompanhado de uma banda com músicos acima da média”, afirma, revelando que o público também pode esperar por covers de “Should I stay or should I go?”, do Clash, “Boys don’t cry”, do Cure, e “Miss you”, dos Rolling Stones.





Para Leo Jaime, a música feita nos anos 80 segue mantendo o vigor porque aquele foi, historicamente, um período muito importante para o Brasil. “A gente vinha de um regime militar, com os movimentos populares se fortalecendo, a abertura política, a onda das Diretas Já, uma série de manifestações pelo fim da ditadura, que meio que já entregava os pontos.”





A juventude se empenhava em reinventar o Brasil, conforme observa. “Nossa geração chegou trazendo um grito de liberdade, uma estética tropicalista, com muitas cores, muito humor e, ao mesmo tempo, muita crítica também. E era um ambiente democrático, porque aparecia gente de todo lugar do Brasil. Era uma lufada que trazia algo de ingenuidade, na medida em que todo mundo achava que dali para a frente seria tudo mais bonito, inclusivo e justo”, aponta.





Leo Jaime ressalta que “Dance comigo” busca resgatar um pouco desse espírito. “Não tinha liderança nenhuma, era toda uma geração emergente trazendo um novo espírito para o Brasil. Acho que essas coisas permanecem até hoje porque têm um significado histórico. A ideia tropicalista da geleia geral amadureceu e frutificou ali. Não foi uma invenção de ninguém, foi um passo histórico de certa forma previsto pelos nossos ídolos”, conclui.





Diversos outros medleys, colagens e citações pontuam a apresentação, em combinações inusitadas: um trecho de “Sunshine of your love”, do Cream, se infiltra em “Ilegal, imoral ou engorda”, de Roberto Carlos; um pedaço de “Back on the chain gang”, dos Pretenders, conversa com “Nada mudou”; e “Come as you are”, do Nirvana, surge em meio a “Rock estrela”.