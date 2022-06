Reitora da UFOP sobre Festival de Inverno: 'Mudar a cultura da população'

Dificuldades financeiras, proposta do festival e atenção à Covid-19 foram temas do lançamento do Festival de Inverno (foto: foto: Alice Carpes/Ufop)



01:27 - 23/06/2022 Ouro Preto oferece festivais culturais durante o inverno Durante o lançamento do Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, realizado em parceria entre as prefeituras das cidades que receberão os eventos e a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), um dos temas mais abordados foi a dificuldade financeira para realização do evento, que contou com uma verba de R$ 245 mil, muito inferior a de anos como 2015, que foi de R$ 800 mil, ou de anos anteriores, em que chegou a ter uma berba disponível de mais de R$ 1 milhão.Cláudia Aparecida Marliére de Lima, reitora da Universidade, explicou sobre a ausência de atrações de grande porte. Segundo ela, a organização do evento busca mudar a mentalidade da população, para que esta valorize também os eventos menores.

“Não é só porque não temos muito dinheiro. Temos que mudar a cultura da população para que as oficinas e os seminários também sejam procurados.”

De acordo com a reitora, o evento esteve ameaçado pela falta de verbas. Ela citou, inclusive, o fato da coletiva de lançamento não ter acontecido na primeira data estipulada , dizendo que, neste momento, o cancelamento poderia ter se estendido para o festival como um todo.

“O nosso interesse é sempre em formação, então com a dificuldade de recursos da Universidade a gente pensou não só na suspensão, a gente pensou no cancelamento do festival. Depois de uma certa reorganização interna da UfOP no sentido mais orçamentário, a gente viu que teríamos condições de realizar o evento. Mas a princípio, esse cancelamento não era só do lançamento e sim do festival”.

Apesar das dificuldades encontradas, Cláudia ressaltou que a programação será de qualidade, com a proposta de ser um festival que leva conteúdo e formação para seus participantes.