Lançamento do Festival de Inverno 2022 é suspenso, em Ouro Preto

Festival de Inverno 2022 conta com semanas de uma programação diversa e gratuita (foto: Maicon Costa/Especial para o EM)

O lançamento do Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade 2022 foi suspenso, e a entrevista coletiva, que aconteceria nesta sexta-feira (10/6), às 10h, cancelada temporariamente. De acordo com a organização do festival, isso se deu pela necessidade de ajustes na programação, no formato das parcerias em cursos e em razão da manutenção de um bloqueio orçamentário de R$ 4,5 milhões.

De acordo com os organizadores, assim que as adequações forem realizadas, será marcada nova data de lançamento e um comunicado atualizado será enviado aos veículos de imprensa.



O festival, que este ano terá como tem "Encontros", está marcado, inicialmente, para 1º a 17 de julho, como informa o Instagram do evento. As inscrições para propostas de espetáculos cênicos e musicais terminam amanhã.

O Festival de Inverno

Um dos eventos culturais mais importantes das três cidades, o Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade acontece anualmente e retornaria ao modelo presencial em 2022, após ser realizado de forma remota nos dois últimos anos, por causa da pandemia de COVID-19.

O festival costuma reunir grande programação, que varia entre shows, oficinas, palestras, seminários, exposições, espetáculos, dentre outras atividades, nos bairros e distritos dos três municípios que possuem campus da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

O Festival de Inverno 2022 é desenvolvido pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Ufop (Proex). com apoio das prefeituras municipais de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. A programação completa do evento ainda não foi divulgada.