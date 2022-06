Festival Mulheres que Fazem Coisas aposta no empreendedorismo feminino

Augusta Barna faz show com repertório do EP ''Cantora de ruídos'' (foto: Acervo pessoal)

Fruto de um projeto de extensão universitária, a primeira edição do festival Mulheres que Fazem as Coisas destaca o talento feminino nas artes, na música e na gastronomia. Fruto de um projeto de extensão universitária, a primeira edição do festival Mulheres que Fazem as Coisas destaca o talento feminino nas artes, na música e na gastronomia.





Idealizado por Clara Diniz, Isadora Direne, Teodora Velloso e Victória Morais, alunas de cinema da UNA, o evento reúne trabalhos de 33 mulheres selecionados entre 160 inscritos. Financiado por “vaquinha” on-line, o festival não cobrou taxa de participação das expositoras, como costuma ocorrer em promoções do gênero.

Capital

Participante da programação gastronômica, Valéria Fernandes, do Cogu das Minas, diz que a iniciativa incentiva a mulher sem capital para investir a exibir seu trabalho.





Com cardápio à base de cogumelos, o Cogu tem o shimeji como carro-chefe. Vai levar para o evento cogumelos frescos e desidratados, coxinha e pizza de cogumelo, além de caldos. Com mão de obra majoritariamente feminina, o empreendimento produz e distribui sua mercadoria na capital mineira.









Detalhe de aquarela da artista plástica Júlia Eleonora (foto: Júlia Eleonora/reprodução)

“São muitas as mulheres empreendedoras, mas há pouco espaço para elas”, comenta Valéria Fernandes.





A artista plástica Júlia Eleonora (@eleonorartes), que preparou aquarelas para o festival, se sente lisonjeada em ter sido selecionada entre as 160 inscritas. Ela destaca a diversidade dos trabalhos expostos como o ponto forte do evento.





A cantora, compositora e atriz Augusta Barna vai mostrar o repertório autoral de seu EP “Cantora de ruídos”, lançado em 2020.





“A ideia desse projeto vai perdurar. É muito importante as pessoas contribuírem de alguma forma. Somando-se organização e público, fica tudo mais forte”, acredita Augusta.

Redes sociais O festival será realizado no Espaço Comum Luiz Estrela, no Bairro Santa Efigênia. O apoio colaborativo ajudou a pagar a estrutura, que vai abrigar 40 expositores, além da decoração e divulgação, sobretudo nas redes sociais.





Teodora Velloso, uma das idealizadoras do Mulheres que Fazem Coisas, diz que já estão nos planos outras edições do evento, com foco em cinema e música.





MULHERES QUE FAZEM COISAS

Neste sábado (25/6), das 15h às 20h30, no Espaço Comum Luiz Estrela. Rua Manaus, 348, Santa Efigênia. Entrada franca





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria