Guia das festas juninas dos próximos dias na Grande BH

Festival Churrasco & Música do Barreiro — Edição Festa Junina



O mês de junho é tradicionalmente conhecido pelas festas juninas e, após dois anos sem as comemorações presenciais, por conta da pandemia da Covid-19, moradores de Belo Horizonte e Região Metropolitana poderão celebrar novamente a famosa “festa de São João”.Além da culinária típica, que inclui canjica, quentão, maçã do amor, pipoca e pé-de-moleque, os eventos contam com quadrilhas, brincadeiras, música e artesanato. As opções são diversas, variando as localidades, os gostos e os preços, e, por isso, ofez uma lista de algumas festas que acontecerão nos próximos dias na Grande BH.

A 2º edição do Festival Churrasco deste ano, no Barreiro, terá temática junina. O evento ocorre nesta quinta-feira (16/6), a partir das 10h. Além da experiência do churrasco de fogo no chão e na parrilha, a festa contará com caldos, música, comidas típicas juninas e apresentação da quadrilha Grêmio Cultural e Recreativo Balancê Mineiro. O valor da entrada é R$ 20, e o ingresso pode ser retirado no Sympla.



Local: Avenida Sinfrônio Brochado, 1445, Rua fechada no quarteirão abaixo do Corpo de Bombeiros, Barreiro, Belo Horizonte



Festa do Seu João — Arraiá da Comuna do Reino



A Festa do Seu João da Comuna acontece na próxima sexta-feira (17/6), das 19h às 23h59. O Arraial contará com música caipira, comidas juninas e brincadeiras. O ingresso custa R$ 10 e pode ser adquirido no Sympla.



Local: Espaço Comum Luiz Estrela, Rua Manaus, 348, Bairro São Lucas, Belo Horizonte

Arraiá dos Capuchinhos — Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompéia



A Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia fará nos dias 16, 17 e 18 de junho, a partir das 20h, o Arraiá dos Capuchinhos. O evento terá apresentação de quadrilha e muita comida típica todas as noites. A entrada é gratuita.



Local: Convento dos Capuchinhos, Rua Iara, 171, Bairro Pompeia, Belo Horizonte



Jurina — Juramento 202



O bar Juramento 202, localizado no Bairro Pompéia, região Leste de Belo Horizonte, fará mais uma edição da Jurina. O evento acontecerá nos dias 16, 17, 18 e 19 de junho e terá muita música, apresentação de quadrilha e correio elegante. A entrada é livre, e mais informações podem ser conferidas no Instagram do bar.



Local: Rua Juramento, 202, Pompéia, Belo Horizonte

Sétima edição do Arraiá de Santa Tereza

A sétima edição do Arraía de Santa ocorrerá no próximo sábado (18/6), das 12h às 20h, e domingo (19/6), das 10h às 20h. O evento, feito pela Feira de Artesanato Santa Tereza, promete música, quadrilha, forró, artesanato e comidas típicas juninas. A festa tem entrada franca.



Local: Rua São Gotardo, 273 — Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte

Festona Junina



O Bar Zona, localizado no baixo centro de Belo Horizonte, realizará a Festona Junina neste sábado (18/6), das 16h às 2h da madrugada de domingo (19/6), embaixo do viaduto Santa Tereza. O evento terá dez DJs, barraquinhas com comidas típicas, brincadeiras juninas e quadrilha. O ingresso é gratuito e precisa ser retirado pelo Sympla. Classificação livre.



Local: Rua Aarão Reis, 554, Viaduto Santa Tereza, Centro de Belo Horizonte

Festa Junina do Underground



O Underground Black Pub vai fazer mais uma festa especial com a temática junina. O evento ocorrerá no sábado (18/6), a partir das 18h, e vai misturar rock e festa junina. Além de muita música, não faltarão comidas típicas e decoração da época mais gostosa do ano. O ingresso custa R$ 20 e pode ser retirado pelo Sympla.



Local: Av. Itaú, 540, Dom Cabral, Belo Horizonte

Love Wine — Edição Junina



O Festival Love Wine fará uma edição junina no próximo sábado (18/6), das 10h às 22h. Além da variedade de vinhos, o evento terá comidas, músicas e danças típicas. Os ingressos custam a partir de R$ 25 (criança) e podem ser adquiridos pelo Sympla.



Local: Avenida Cristovam dos Santos, 444, Belvedere, Belo Horizonte

Univeg Festa Junina



O festival Univeg também preparou, neste ano, uma festa junina. O evento acontecerá no próximo domingo (19/6), das 10h às 17h, e terá alimentos veganos, feira de adoção, artesanato, cosméticos e quick massagem. A entrada é gratuita.



Local: Quintal Verde Pampulha, Av. Otacílio Negrão de Lima, 15190, Pampulha, Belo Horizonte

Arraiá do Apoema Sarau Livre



O Arraiá do Apoema Sarau livre ocorrerá na sexta (24/6), às 19h, na Praça do Apoema, em Contagem. O evento terá sarau livre de poesia, quadrilha, poesia na bandeirinha, “correio deselegante”, feira livre de comidas e bebidas. A entrada é franca.



Local: Rua Norberto Mayer, 35, Eldorado, Contagem



Festa Junina da Usina de Cultura



Em parceria com a comunidade, o Centro Cultural Usina da Cultura realizará mais uma festa junina. O evento ocorrerá na sexta (24/6), das 17h às 22h, e no sábado (25/6), das 10h às 21h. Além da quadrilha junina “Arraial dú Tadeu”, participará do evento o grupo As pandeiristas. Entrada franca e livre.



Onde: R. Dom Cabral, 765, Bairro Ipiranga, Belo Horizonte

Arraiá da OAB Betim



Presidente da 82ª Subseção da OAB/MG, Erlinda Maria Silva convida todos para o Arraiá, que será celebrado na sexta (24/6), a partir das 19h, na sede da OAB Betim. A festa junina contará com comidas típicas, música ao vivo, quadrilha e um concurso de trajes com premiação. O ingresso custa R$ 10 e pode ser retirado no Sympla.



Local: 82ª Subseção da OAB Betim, Rua Clotildes Borges, 340, Jardim da Cidade, Betim

Arraiá da OAB Venda Nova e CAA/MG



O Arraiá da OAB Venda Nova e CAA/MG, além de oferecer aos advogados e estagiários inscritos na OAB/MG a oportunidade de entretenimento, socialização, e integração entre a advocacia civil, comemora o aniversário de um ano da criação da OAB/MG Subseção Venda Nova.



O evento, que ocorrerá no sábado (25/6), a partir das 19h, contará com músicas e comidas típicas. O valor do ingresso é R$ 15 (crianças de até 7 anos não pagam), e toda a renda da festa junina será revertida em doação de asilo em Venda Nova.



Local: Rua Desembargador Onofre Mendes Júnior, 13, São João Batista, Belo Horizonte

1º Arraial do Baderna



O bloco Maria Baderna realiza o primeiro arraial no sábado (25/6), a partir das 18h, na Praça da Jabuticaba, em Contagem. O evento terá música ao vivo, comida, adereço e vestuário típico, bebidas e DJ. A entrada é gratuita.



Local: Praça da Jabuticaba, Avenida Prefeito Gil Diniz, Nossa Sra. do Carmo, Contagem

Arraiá da Amadoria — Festa Junina com Pisa na Fulô

O Arraiá da Amadoria acontecerá na sexta-feira (25/6), das 16h às 23h. O repertório inclui desde clássicos nordestinos, como Dominguinhos e Gonzagão, até nomes da música contemporânea, como Mariana Aydar, e passeia por todos os ritmos do forró: xote, xaxado, baião e rastapé. Além disso, será servido comidas típicas e bebidas. O ingresso custa R$ 60 e pode ser retirado pelo Sympla.

Local: Amadoria, Rua Mucuri, 325, Floresta, Belo Horizonte

2° Arraiá Neves

O 2º Arraiá Neves promete muita animação, comidas típicas, bebidas, apresentação de quadrilhas e artística, em um ambiente totalmente decorado. A festa ocorrerá nos dia 1º e 2 de julho, das 17 às 23 horas, no entorno do Estádio Municipal Ailton de Oliveira. Entrada gratuita.

Local: Estádio Municipal Ailton, Centro, Ribeirão das Neves

Arraiá da Santa 2022



O Arraía da Santa 2022 acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de julho. Além de shows em dois palcos simultâneos, a festa terá 96 barracas com comidas e bebidas típicas, brincadeiras e artesanato. A entrada é livre e gratuita.



Local: Rua Mantiqueira (entre ruas Timóteo e Cassiterita) — Santa Inês, Belo Horizonte





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata