Serra do Cipó recebe festa junina com uma série de shows e atrações

Evento contará com quadrilhas e shows na Serra do Cipó (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Uma programação gratuita, com apresentações das quadrilhas locais, show de forró e barracas com comidas típicas. Suspenso desde 2019 em virtude da pandemia da COVID-19, o 'Cipó Raiô' vai agitar a Serra do Cipé neste sábado (4/6) até a meia-noite

O evento ocorrerá na Praça Central, no quilômetro 97 da rodovia MG-010, distrito de Cardeal Motta, a 100 quilômetros de Belo Horizonte e contará com o shows do Trio Gandaieiro, da banda Johnny, além da apresentação das quadrilhas d Mateus, Espontânea e Escola.





“O objetivo principal incentivar é população local e regional a conhecer e valorizar a nossa cultura e manter as tradições, resgatando as festas populares através da festividade junina e fomento do turismo da Serra do Cipó”, disseram os organizadores do evento.

Atrações

Além das atrações confirmadas para a tradicional festa junina, o visitante poderá curtir as barraquinhas, muita música, quentão, pipoca, maçã do amor e caldos.