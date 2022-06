Johnny Depp e Jeff Beck anunciam álbum um dia após veredito do caso Amber

Ator Johnny Depp durante julgamento em Fairfax (foto: Jim Watson/AFP)

Johnny Depp está de volta nas pistas depois do longo e desgastante período nos tribunais durante se julgamento de difamação contra a ex-mulher, Amber Heard. Nesta quinta (2/6), durante show na cidade britânica de Gateshead, o veterano roqueiro Jeff Beck anunciou que lançará um novo álbum com Depp no mês que vem.

“Vou aproveitar esta oportunidade e dizer que conheci esse cara há cinco anos e nunca paramos de rir desde então”, disse Beck ao público. “Na verdade, fizemos um álbum. Não sei como aconteceu. Será lançado em julho.”

O ator, que estava no palco, foi muito aplaudido pelo público em sua primeira aparição desde que o veredito (a seu favor) foi anunciado, na quarta (1/6).

O júri do caso decidiu que Heard terá que US$ 10,35 milhões em danos a Depp (US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 350 mil em danos punitivos) depois que ela o difamou com um artigo publicado no “The Washington Post” em dezembro de 2018.

No texto, que não citava o ex nominalmente, ela afirmou que havia sido vítima de violência doméstica. O júri também decidiu que Depp difamou Heard durante a luta contra suas acusações e concedeu à atriz US$ 2 milhões em danos compensatórios.

Músico Jeff Beck em hotel em Newcastle-upon-Tyne antes do show em Gateshead (foto: AFP) “Desde o início, o objetivo de trazer este caso era revelar a verdade, independentemente do resultado”, escreveu Depp em um comunicado comemorando o veredicto. “Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso.”

As próximas datas dos shows de Beck incluem shows no Apollo, Manchester, em 4 de junho; o Symphony Hall em Birmingham em 6 de junho; e York Barbican em 7 de junho. Não se sabe se Depp estará a seu lado nas apresentações.