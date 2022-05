Novo lote para show de Milton Nascimento em BH será vendido nesta sexta

Aos 80 anos, Milton Nascimento vai encerrar sua trajetória nos palcos (foto: Reprodução/Instagram)

Acabou, mas ainda tem. Depois de todo o frisson da venda recorde das oito datas no Brasil da turnê de despedida de Milton Nascimento, foram anunciados novas datas e lote de ingressos.

Amanhã (20/5), a partir das 12h, começarão a ser vendidos ingressos para uma nova apresentação no Rio de Janeiro (5 de agosto), duas em São Paulo (24 e 25 de setembro), além de umdo show no, em 13 de novembro, que será o último da turnê de despedida. As vendas serão pelo site https://www.aultimasessaodemusica.com

Ontem (18/5), 65 mil ingressos foram vendidos para os shows da chamada “A última sessão de música”.

Além dos oito shows que fará no Brasil, Milton também levará a turnê para a Itália (Turim, em 15 de junho), Reino Unido (Londres, em 21 de junho), Portugal (Lisboa, em 23 de junho, Castelo Branco, em 26 do mesmo mês, Porto, em 29 de junho e Braga, em 2 de julho), Itália (Veneza, em 10 de julho) e Estados Unidos (Fort Lauderdale, Nova York, Boston e Berkeley, entre 30 de setembro e 16 de outubro).