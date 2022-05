Festival Palco Ultra reúne artistas do país para 'quebrar barreiras'

Se uma coisa o setor cultural pôde colher na pandemia foi que o mundo virtual aproximou pessoas de todo o Brasil para celebrar a música. A sétima edição do Palco Ultra tem esse intuito de reunir artistas de Norte a Sul do país nesta terça (17/5) e quarta-feira (18/5), com transmissão pelo YouTube, a aprtir das 19h.

Os representantes de Minas Gerais convidaram artistas de outros estados para participar dessa festa e contaram ao Estado de Minas sobre o que o público pode esperar.









De acordo com o diretor criativo do festival, Barral Lima, mesmo com a forte retomada dos eventos presenciais, o Palco Ultra optou pelo formato online com intuito de atravessar as barreiras territoriais e alcançar diversos públicos.



“Está acontecendo uma coisa muito legal no meio musical de manter aberta a possibilidade de realizar um evento virtual, ainda que o formato presencial esteja retornando com força total. Acreditamos que, dessa forma híbrida, podemos ajudar os novos artistas a chegarem a um público maior por meio da transmissão”, ressalta.





Minas Gerais

Barral Lima destacou que desde a primeira edição do festival, em 2011, os artistas de Belo Horizonte são uma peça fundamental para trazer a cultura mineira. O Estado de Minas conversou com o duo Clara x Sofia e elas contaram que o convite do festival foi motivo de comemoração, principalmente agora que estão prestes a lançar seu primeiro álbum. “Esse é um ano muito importante pra gente, de lançamento do nosso primeiro álbum e grande evolução na nossa carreira. Fazer parte de festivais como esse é uma parte muito importante e gratificante do nosso trabalho”, comentam.





Elas vão representar Minas Gerais no festival com o repertório que escolheram, que inclui até mesmo spoilers do álbum. “O público pode esperar um repertório cheio de spoilers de músicas que ainda nem foram lançadas [risos]. Várias autorais, que carregam a assinatura do nosso som que apelidamos de ‘chiclete chic’. Músicas viciantes com uma sonoridade bem pop - e uma escrita que remete ao nosso sotaque de Minas! Um mix de um som mais orgânico com sintetizadores! Bem como algumas versões de músicas não autorais que apresentamos de uma maneira que converse super com a nossa sonoridade e que a gente ama cantar”, contam.





Clara x Sofia convidaram a carioca Clarissa, do hit “Nada contra (ciúme)” , para participar dessa apresentação. “Clarissa já estava no nosso radar há tempos, temos muito a ver com ela e ela com a gente! Amamos a estética dela como um todo, a sonoridade dos trabalhos e a maneira como ela os apresenta. Aprendemos muito com ela e nos conectamos para além da música. Isso nos completa e conversa diretamente com tudo o que almejamos, sentimos que crescemos muito com essas experiências. A troca foi enorme”, afirmam. Além disso, vem música nova das três juntas. “Amamos muito esse trio de ‘garoutas’ e foi a união perfeita! Jajá vem aí a nossa música juntas que está uma delicia”, completam.





Além das meninas, o cantor Nobat, também de Belo Horizonte, vai representar o estado nessa junção de artistas do país inteiro. Para ele, participar do evento pode expandir as barreiras do seu som para o Brasil inteiro. “É uma grande oportunidade de conseguir levar meu trabalho para outros lugares, regiões, outras cenas, contextos. Nesse momento, isso é extremamente oportuno porque eu tenho trabalhado na divulgação do meu próximo disco, ‘Mestiço’, que tem previsão de lançamento para junho. Já lancei dois singles e esse show chegou num momento legal de conseguir mostrar esse trabalho e das canções que estão por vir”, conta.





Assim sendo, o cantor contou que as pessoas vão poder ter a experiência de ouvir suas músicas inéditas e ao vivo. “Vou levar um show com muita força, potência, astral, banda completa e grande tirando um 'sonzão' da pesada. Apresentando um material inédito de um disco que ainda não foi lançado, então as pessoas terão a oportunidade de conhecer em primeiríssima mão o repertório desse novo trabalho tocado ao vivo. Levarei a coisa marcante desse trabalho que é a mistura de ritmo, sons e gêneros musicais. Muita brasilidade que busca seu lugar no contemporâneo, no tempo que a gente vive em que tudo ecoa e atravessa nossos corpos, ouvidos, mentes e corações. Sem sombra de dúvida vai ser um show especial e me sinto feliz por ser um dos artistas que representam MG”, explica.





O artista vai dividir o palco com o paulista, Curumin, um cantor que inspira seu trabalho. “Desde o primeiro momento que eu conheci o Curumin já soube de imediato que ele seria uma grande referência no meu trabalho, pela forma como ele cria sons, como ele trabalha, a brasilidade que ele carrega no contemporâneo, na estética e no discurso”, comemora.





Nobat quer continuar com essa parceria após o festival. “Para mim sempre foi um sonho poder dividir o palco com ele e o Palco Ultra me deu essa oportunidade de poder me juntar a um mestre fazendo um som inédito com a participação dele. Foi um prazer imenso e eu ainda espero que essa primeira experiência que a gente compartilhou juntos seja o início de uma parceria que possa se desdobrar em outras ações”, ressalta.

Palco Ultra 2022

Data: 17 e 18 de maio

Horário: a partir das 19h