Glenn Close vive agente secreta em segunda temporada de 'Teerã'

Close estudou a história iraniana para interpretar seu papel na nova temporada de 'Teerã' (foto: Apple TV+/REPRODUÇÃO)

Depois de vencer o Emmy Internacional de melhor série dramática, em novembro, o thriller israelense "Teerã" volta para uma segunda temporada e com uma novidade e tanto: a presença da atriz Glenn Close, oito vezes indicada ao Oscar e ganhadora de três Tonys e três Emmys. Close é Marjan Montazemi, uma psicóloga inglesa que mora há anos no Irã e atua como agente do Mossad, o serviço secreto israelense.









Close estudou a história iraniana para interpretar o papel. Refugiados iranianos em Atenas, onde a série é gravada, foram seus instrutores de farsi e camareiros. "Glenn teve uma conexão imediata com essas pessoas. E isso representa o que a série é, nós queremos conectar os seres humanos por trás do conflito", disse o diretor Daniel Syrkin.





RESISTÊNCIA Montazemi vai ser a nova coordenadora da personagem principal, Tamar (Niv Sultan), uma jovem agente nascida em Teerã e criada em Israel. Na temporada passada, Tamar, que é especialista em hackear redes de energia, voltou à cidade natal para ajudar a destruir um reator nuclear. Mas não deu certo. Agora, ela precisa cumprir uma última missão antes de sair do Irã junto com o namorado iraniano, Milad (Shervin Alenabi), membro da resistência ao regime. Só que a tarefa, bem-sucedida, vem com um preço bastante alto, levando-a a querer vingança. Montazemi vai ajudá-la.











"Na segunda temporada, Tamar está mais envolvida e ativa", afirmou Niv Sultan. "É uma missão quase impossível. E ela tem envolvimentos emocionais nesta temporada: tem Milad, a motivação para completar sua nova tarefa é pessoal. Só que agentes secretos não devem misturar a emoção em seu trabalho, então vai ser interessante ver como tudo se desenrola."





O sucesso surpreendente da primeira temporada fez com que a produção tivesse mais recursos – originalmente uma aquisição do Apple TV , agora tem a plataforma como participante ativa. "Esta temporada é mais forte, tensa, com mais ação", explicou Dana Eden, uma das criadoras de “Teerã”.





ELITE





Segundo os produtores, Teerã tenta apresentar outros lados da cultura iraniana, com respeito. "O fato de sermos, infelizmente, inimigos, faz com que tenhamos de olhar para o outro e entendê-lo. Foi isso que tentamos fazer na série. Nós, israelenses, provavelmente somos demonizados pelos iranianos. Tentamos não fazer o mesmo. Queremos respeitar nosso inimigo. Queríamos que os iranianos que assistem à série vissem algo autêntico."

Desta vez, Tamar precisará circular na elite iraniana, que se parece muito com a elite de qualquer outro país do mundo. "Ficamos surpresos, eles são podres de ricos e podem fazer o que quiser, mesmo estando em um país muito restritivo e religioso."