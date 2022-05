Mostra gratuita de cinema 'Húbris e poder' retrata a arrogância na política

'De Gaulle' (2019), de Gabriel Le Bomi (foto: REPRODUÇÃO)

A mostra "Húbris e poder" entra em cartaz nesta terça-feira (10/5) e segue com programação gratuita até 19 de maio, no Cine Humberto Mauro, em horários variados. Promovida pela Embaixada da França no Brasil, a proposta é articular o cinema ao debate político e às relações bilaterais entre os dois países, por meio do Serviço de Cooperação e Ação Cultural. Serão exibidos 13 títulos.









Sob curadoria coletiva do Institut Français e da Fundação Clóvis Salgado em parceria com a Aliança Francesa, a mostra conta com filmes recentes como “A gravata” (França, 2019), de Etienne Chaillou e Mathias Thery; “De Gaulle” (França, 2019), de Gabriel Le Bomin; “O Estado contra Mandela e os outros” (França, 2018), de Nicolas Champeaux e Gilles Porte; e “Simpatia pelo diabo” (Bélgica, Canadá, França, 2019) de Guillaume de Fontenay. Mas a programação também traz clássicos como “Z” (Argélia, França, 1968), de Costa-Gavras; e “O exército da sombra” (França, Itália 1969), de Jean-Pierre Melville.

'Z' (1968), de Costa-Gavras (foto: REPRODUÇÃO)



"São longas de ficção, documentários com temáticas que abordam a Segunda Guerra Mundial e conflitos mais atuais, então acho que vai ter uma boa adesão de público", afirma Lucas Moraes, gerente Cultural da Aliança Francesa de Belo Horizonte.





Moraes acredita que a atualidade dos temas é um chamariz para o público já acostumado a frequentar mostras audiovisuais fomentadas pela Aliança Francesa. Além do Festival Varilux, por exemplo, já consolidado como o maior festival de cinema francês no Brasil, as produções francesas são o carro-chefe no estreitamento de laços entre ambos os países também na Festa da Francofonia, realizada em março, em festivais de curtas-metragens e de animações infantis.

'O exército da sombra' (1969), de Jean-Pierre Melville (foto: REPRODUÇÃO)

Filmes na programação





• “De Gaulle” (2019), de Gabriel Le Bomi

• “Z” (1968), de Costa-Gavras

• “O exército da sombra” (1969), de Jean-Pierre Melville

• “Navegando até Kinshasa” (2020), de Dieudo Hamadi

'Navegando até Kinshasa' (2020), de Dieudo Hamadi (foto: REPRODUÇÃO)



MOSTRA DE CINEMA “HÚBRIS E PODER”

A partir desta terça-feira (10/5), até 19 de maio, exibição de 13 títulos, em horários variados, no Cine Humberto Mauro (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Gratuito.





