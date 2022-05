Canção de Bowie embala volta ao passado na série "Ashes to ashes"

Na série "Ashes to ashes", versos de uma canção de David Bowie são a senha para uma viagem no tempo que levará a protagonista ao ano de 1981 (foto: BELAS A LA CARTE/DIVULGAÇÃO)



“I’m happy. Hope you’re happy, too.” (Estou feliz. Espero que você esteja feliz também) é um dos versos de “Ashes to ashes”. Lançada por David Bowie em agosto de 1980, vendeu que nem pão quente. Fez história também com um clipe, o mais caro da época, que colocava Bowie em diversos lugares como um pierrot extravagante, sua persona na fase “Scary monsters”, também nome do álbum de onde foi tirada a canção.





Acorda em 1981.Esse é o ponto de partida de “Ashes to ashes”. Série britânica em oito episódios, foi lançada em 2008 pela BBC como um spin-off de “Live on Mars” (2006), outra produção policial com uma pegada de fantasia inspirada em uma canção de Bowie. Com três temporadas, “Ashes to ashes” tem a primeira delas lançada pela plataforma Belas à la Carte. Em uma manhã de 2008, prestes a levar a filha para a escola, a detetive da polícia de Londres Alex Drake (Keeley Hawes) atende a um chamado urgente – um homem fez uma mulher como refém e exige a presença da policial. Ela vai até o local, salva a vítima, mas é baleada. Não sem antes ouvir do criminoso os versos de Bowie.Acorda em 1981.Esse é o ponto de partida de “Ashes to ashes”. Série britânica em oito episódios, foi lançada em 2008 pela BBC como um spin-off de “Live on Mars” (2006), outra produção policial com uma pegada de fantasia inspirada em uma canção de Bowie. Com três temporadas, “Ashes to ashes” tem a primeira delas lançada pela plataforma Belas à la Carte.





FESTA

Alex Drake “acorda” no início dos anos 1980 vestida como uma prostituta em uma festa em barco que percorre o Tâmisa. Completamente atordoada, vai acabar trombando com os detetives da mesma seção da polícia de Londres. Só que eles estão no passado e ela vem do futuro, o que vai causar uma confusão.



A cada novo episódio, ela passa a solucionar crimes antigos enquanto tenta entender o que ocorreu com ela e com seus pais, que morreram em 1981 em um incidente que tem ligação direta com os protestos que tomaram conta da Inglaterra da era Thatcher





Ao seu lado, Drake terá como parceiro o detetive Gene Hunt (Philip Glenister), um dos protagonistas da série “Life on Mars”. Série policial com uma pegada forte de ficção científica (e muitos momentos cômicos), “Ashes to ashes” carrega no tom oitentista – a trilha sonora reúne pérolas da new wave. Tem Roxy Music, The Human League, Duran Duran, Soft Cell e Bowie, claro – a figura do pierrot, inclusive, aparece nos desvarios da detetive que viaja no tempo. (MP)





“ASHES TO ASHES”

Série em oito episódios na plataforma Belas à La Carte. Um novo episódio a cada segunda-feira