Em show solo, Sérgio Britto canta, conversa, toca piano e violão em BH

Cantor, compositor e instrumentista prepara o lançamento de seu álbum 'Epifania', do qual já lançou oito singles (foto: Tony Santos/Divulgação )

O cantor, compositor e multi-instrumentista Sérgio Britto, integrante dos Titãs (que dispensam apresentações), faz show nesta sexta-feira (6/5) em Belo Horizonte, no Cine Theatro Brasil Vallourec.





Com a proposta de ser intimista e descontraído, o músico sobe ao palco para cantar os maiores sucessos de sua carreira junto com a banda e também como artista solo, no formato piano, voz e violão.









Britto comenta que com esse show tem o objetivo de ressaltar seu lado compositor, que o público já conhece de canções como “Epitáfio”, “Enquanto houver sol”, “Homem primata” e “Flores”. Também cantará sucessos de seu trabalho como artista solo, como as canções “Epifania”, “Se agora for tarde” e “Purabossanova”, e algumas obras da ópera rock dos Titãs “Doze flores amarelas”.





Ele comenta que o formato do show, além de aproximar artista e público, representa um grande desafio de segurar sozinho uma apresentação de quase 90 minutos. Ele contará histórias, fatos e curiosidades sobre as composições e sua carreira para aumentar o clima de descontração.





“Posso antecipar uma história: ‘Nem 5 minutos guardados’ é uma música que fiz com o Marcelo Fromer, enquanto ele passava uma temporada na minha casa. Fizemos várias músicas nesse período, mas essa foi a que mais me marcou. Eu chegava em casa e ele estava tocando violão na sala. Comecei a cantar por cima e em uma tarde completamos a música. Sempre conto essa história antes de cantar essa música”.





"Os Titãs têm uma longa história em BH. Após quase 40 anos de carreira, já passamos diversas vezes na cidade, onde temos um público muito fiel, independentemente da onda e de estarmos em alta ou em baixa, estourando nas rádios ou não" Sérgio Britto, cantor, compositor e instrumentista







Desde o início da pandemia, Sérgio Britto investe principalmente no lançamento de seu próximo álbum, “Epifania”, o primeiro de sua carreira solo desde “Purabossanova”, de 2013. Até o momento, oito canções que farão parte do disco foram lançadas, inclusive a que dá nome ao álbum.





FEEDBACK





“Resolvi não parar nesse momento. Alguns artistas resolveram esperar um momento mais propício para fazer lançamentos e poderem ter um feedback maior do público e fazer shows. Mas eu resolvi continuar para me ocupar e continuar trocando com o público, mesmo que de maneira virtual”, explica o artista.





Sobre a queda atual de visibilidade do rock nacional no Brasil, ele diz: “Quando começamos, o rock era considerado uma mera cópia do que vinha lá de fora e não era nada valorizado. Acho essa uma visão medíocre. Se a gente pensar com a cabeça um pouco mais aberta, a cultura está sempre em movimento e uma coisa está influenciando outra. O rock brasileiro tem muita brasilidade, desde os assuntos que trata até as particularidades de cada banda”.

SÉRGIO BRITTO

Show no Cine Theatro Brasil Vallourec (Rua dos Carijós, 258, Centro), nesta sexta-feira (6/5), às 21h. Ingressos: R$ 120 e R$ 60 (meia). Informações: (31) 3201-5211.





* Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes