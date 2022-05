Humor inglês tenta se adaptar à graça francesa de "Dix pour cent"

Sucesso mundial, a série francesa "Dix pour cent" ganha um remake britânico, com diferenças sutis em relação à original (foto: AMAZON PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)

“Eu não posso mentir para ela, obviamente”, diz Dan Bala (Prasanna Puwanarajah) aos colegas na Nightingale Hart. Esses respondem em uníssono: “Não!”. “Mas obviamente não posso dizer a verdade para ela”, acrescenta ele. “Oh, meu Deus, não”, concorda seu assistente, Ollie Rogers (Harry Trevaldwyn). “Eu não posso mentir para ela, obviamente”, diz Dan Bala (Prasanna Puwanarajah) aos colegas na Nightingale Hart. Esses respondem em uníssono: “Não!”. “Mas obviamente não posso dizer a verdade para ela”, acrescenta ele. “Oh, meu Deus, não”, concorda seu assistente, Ollie Rogers (Harry Trevaldwyn).









Ao fugir da raia e não falar a verdade para sua cliente, Dan se mete em uma confusão. Mas, espere aí? Já vimos essa história antes, em que a atriz “velha demais” era a belga Cécile de France, que perdeu um papel na nova produção de Quentin Tarantino justamente por causa da idade.





Bem-vindo ao mundo dos remakes. A “vítima” da vez é a comédia francesa “Dix pour cent” (2015-2020), a série sobre uma agência de atores em Paris que contava, a cada episódio, com um grande nome do teatro e do cinema interpretando a si mesmo – em situações que, de uma maneira geral, zombavam do próprio mundo do entretenimento e do ego inflado de seus habitantes.





A série virou um sucesso planetário quando chegou à Netflix e ganhou versões em diferentes países. Já foram produzidas histórias na Turquia e na Índia e um filme com os atores do original está prometido para este ano. Recém-chegada ao catálogo do Amazon Prime Video, “Ten percent”, que aqui ganhou o título de “Agência”, é basicamente a mesma história, só que produzida no Reino Unido.





Não só a premissa e a trama são as mesmas. Os atores, de uma maneira geral, foram pautados no original. A semelhança física chama a atenção em alguns casos: a agente lésbica superambiciosa Andréa Martel (papel de Camille Cottin) virou, em Londres, Rebecca Fox (Lydia Leonard).





As duas atrizes são muito parecidas, assim como a francesa Laure Calamy e a britânica Rebecca Humphries, que vivem a assistente apaixonada pelo chefe Noémie Leclerc (em “Dix pour cent”) e Julia Fincham (em “Agência”).





Os quatro personagens centrais são semelhantes aos seus homólogos franceses. Além dos já citados Rebecca e Dan, este meio desajeitado, inseguro e simpático, há também a representante da velha-guarda, Stella Hart (Maggie Steed), e o controlador Jonathan (Jack Davenport), que nesta versão é filho de Richard Nightingale (Jim Broadbent), um dos fundadores da agência.





A morte de Richard no primeiro episódio (e isso também aconteceu lá em Paris) detona a narrativa. Situada no Soho, a Nightingale Hart, com a morte do fundador e principal acionista, se descobre quase sem dinheiro. Uma grande agência americana vai se tornar a principal acionária, o que levará à trama uma executiva alpinista, Kirsten (Chelsey Crisp), para supervisionar os trabalhos. O choque de culturas será explorado na série.





Mas a graça vem mesmo das participações especiais. Tem Helena Bonham Carter, Dominic West, David e Jessica Oyelowo, Himesh Patel e Emma Corrin, entre outros, fazendo a si mesmos na tela, em histórias que tratam de idade, medo do palco, paridade salarial e filhos.





Ainda que dê uma cor local e use do conhecido humor britânico, “Agência” é, em resumo, mais do mesmo com outro cenário e sotaque. É menos cínica do que a original, mas tem alguns bons momentos. Para o fã de “Dix pour cent” vai só matar as saudades enquanto o prometido filme não sai.





