Estudante de Letras da UFMG lança livro de fantasia infanto-juvenil

A narrativa conta a história de um garoto de 12 anos, Bryan Mattwers, que precisa, junto de seus amigos mais próximos, conciliar a vida de super-herói com sua rotina diária, família e escola, enquanto uma organização secreta, os Silver Stars, ameaça a cidade de West Bay. Mistério e suspense, terror, comédia, romance e muita ação se somam ao desenvolvimento e crescimento pessoal dos protagonistas, que tentam lidar com as consequências de suas escolhas e seus erros.

Hoje com 20 anos, o estudante e escritor, que começou a ler aos 3 anos de idade, sempre teve contato com leitura e fantasia. “Eu sempre gostei muito de ‘viajar’ e me colocar em outro universo. Eu tenho um vizinho que, quando éramos crianças, brincávamos muito juntos. Uma dessas brincadeiras originou o ‘Heróis de West Bay’”, diz Bruno.

Ao ler “Percy Jackson” na adolescência e ter um primeiro contato com literatura e fantasia, Bruno decidiu se tornar escritor para emocionar as pessoas da mesma forma que se emocionou. Ele cita a série “Os legados de Lorien” como uma grande influência para sua forma de escrita e desenvolvimento de personagens.





Ele afirma que sua vontade de escrever sobre super-heróis quase foi frustrada pelo modo exaustivo como grandes empresas de histórias em quadrinhos como Marvel e DC Comics publicam conteúdo relacionado ao gênero. “Meu primo Arthur e minha namorada Isabella sempre me falaram que tudo já foi inventado; o que eu preciso fazer para criar algo original é pegar algo que já existe e moldar à minha forma e dar a minha cara”, afirma.





“Do meu ponto de vista, o papel de um super-herói é inspirar as pessoas. Muitos não querem ser salvos, muitos não precisam realmente de ajuda, mas todo mundo precisa de inspiração para qualquer coisa que façamos em nossas vidas”, opina. O autor frisa que os principais problemas que os protagonistas enfrentam são desafios humanos, o que faz com que os leitores possam se identificar facilmente.



E como era de se imaginar, o “e” do título indica que esse é apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. “Uma das coisas mais difíceis para mim foi decidir o que fazer com a história depois do final do primeiro livro. Imagino várias possibilidades, mas não sabia como abordar uma continuação e isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Agora já sei até qual vai ser o título: ‘Heróis de West Bay e o remanescente do tempo’”, anuncia.





Além da sequência, o estudante e escritor pretende se aventurar na ficção científica Star Wars-ística ainda neste ano, com sua próxima publicação: “Diários de Bréllion: guerra civil”.