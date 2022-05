Mostra de Arte e Cultura Urbana revive espírito da primeira Feiras Hippie

Mostrô - Mostra de Arte e Cultura Urbana de Gente que Ama o que Faz apresenta trabalhos artesanais (foto: Ignácio Costa/Divulgação)

Para quem frequentou a Feira Hippie na Praça da Liberdade entre os anos 1970 e 1980, antes de sua mudança para a Avenida Afonso Pena, no início dos anos 1990, a Mostrô - Mostra de Arte e Cultura Urbana de Gente que Ama o que Faz, busca resgatar o espírito fundante das feirinhas de outrora, com realização neste sábado (7/5) e domingo.

Planejada já há algum tempo para ocupar o Beco do Drummond, entre os Museus da Vale e da Gerdau,na Praça da Liberdade, a Mostrô vinha sendo realizada em caráter experimental desde agosto último, em vários espaços no Circuito Cultural da Praça da Liberdade. A partir deste mês de maio, entretanto, ela fixa residência e aproveita o ensejo para comemorar os 40 anos do Museu Mineiro, na Avenida João Pinheiro.

Além da experiência da feira, os visitantes também terão acesso gratuito ao Museu, especialmente aberto para a ocasião.

"Estar no Museu Mineiro, um equipamento cultural que fala da cultura mineira, só tem a agregar", comenta Bosco Ladeira, coordenador e idealizador da Mostrô.

A mineiridade é o fio condutor do projeto. Nos dois dias de feira, os expositores são divididos em, no máximo, 50 participantes no sábado e 50 no domingo, todos devendo conter produtos feitos em Minas e a mão, para não descaracterizar a ideia original do projeto. Até mesmo a parte gastronômica, coordenada pelo chef Danilo Simões, tem esse forte apelo à mineirice, como as esfihas de pão de queijo apresentadas pelo chef João Marcelo, do Raro Paladar Afetivo.

As atividades da feira englobam também música -em setlist liderado pelas DJs Fê Linz e Miss Cooler-, oficinas artísticas, narração de histórias para crianças, bate-papo com escritores e uma série de programações que agregam à ambiência cultural da Mostrô.

Para Bosco, o resgate histórico e artístico é o diferencial da Mostrô para as demais.

"As pessoas têm uma memória afetiva muito bacana com a Feira Hippie da Praça (da Liberdade). As pessoas sempre falam que iam com seus pais, mães e avós. Elas lembram com muito carinho quando era ali. Tinha aquela questão toda de unir as pessoas, sabe? A Mostrô tem toda essa energia. As pessoas se conhecem dos cursos, dos bate-papos. Vira um movimento bem legal, porque não é simplesmente você ir sozinho, comprar e ir embora. A Mostrô tem essa sinergia que a gente está tentando resgatar lá da década de 70 de como era a feira."

Mostrô – Mostra de Arte e Cultura Urbana de Gente que Ama o que Faz

Datas de realização: 7 e 8 de maio de 2022 (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 17h

Local: Museu Mineiro, Av. João Pinheiro, 342 – Centro

Entrada Gratuita

Instagram: https://www.instagram.com/mostrobh/