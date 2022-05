Garoto mineiro sonha em conhecer Metallica e entregar livro a vocalista

Sonho do guitarrista Lucas é conhecer Metallica e entregar livro que escreveu baseado em James Hetfield vocalista da banda (foto: Terra do Mandu)

A paixão da vida do garoto Lucas Reis, de 11 anos, é o rock. Ele mora em Pouso Alegre, no Sul de Minas, e é fã do Metallica. A banda americana, um dos ícones do metal mundial, está em turnê pelo Brasil. Os shows começaram em 5 de maio e seguem até o dia 12 - próxima quinta-feira -, quando o grupo se apresenta em Belo Horizonte. Outras cidades são Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. A paixão da vida do garoto Lucas Reis, de 11 anos, é o rock. Ele mora em Pouso Alegre, no Sul de Minas, e é fã do Metallica. A banda americana, um dos ícones do metal mundial, está em turnê pelo Brasil. Os shows começaram em 5 de maio e seguem até o dia 12 - próxima quinta-feira -, quando o grupo se apresenta em Belo Horizonte. Outras cidades são Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.





De cabelos compridos e tocando guitarra, Lucas inspira o seu viver com hábitos e hobbies no rock. Até um aniversário dele teve esse tema, com direito a uma sessão de fotos ao lado da mãe e jornalista, Cristiane Reis.





LEIA MAIS 04:00 - 25/04/2020 Metallica lança disco dedicado especialmente ao Brasil Era possível ver a alegria do menino em registrar parte dessa paixão. Com o nome artístico Lucas Reis da Guitarra, ele venceu o segundo lugar no Concurso de Talentos da Câmara, ao tocar um hit do metal.





Lucas escreveu um livro inspirado no vocalista da banda, James Hetfield. Com a vinda deles ao Brasil, sonha em entregar a publicação à banda.





Livro inspirado em ídolo





A inspiração do jovem fã do Metallica o levou a escrever e ilustrar o livro 'O menino que gostava de rock', publicado pela editora Estante Mágica, em 2019.





Lucas quer entregar à banda um exemplar que conta a história de James, personagem baseado no ídolo James Hetfield, vocalista do grupo. Uma das ilustrações traz o protagonista da obra no palco do Metallica.









Lucas quer entregar livro ao ídolo James Hetfield, vocalista do Metallica (foto: Terra do Mandu)

“O livro conta a história de James, um garotinho que descobriu que amava rock. A mãe dele pagou aulas de guitarra para ele. Ele treinou muito, fez seu primeiro show e ficou muito famoso. Na verdade, é a minha história, que eu quero que seja igual à do James (Hetfield)”, contou Lucas.





O sonho de Lucas é conhecer pessoalmente a banda e entregar seu livro. A mãe do garoto, Cristiane Reis, lamenta não ter condições de adquirir os ingressos do show.





“Sou analista de contratos e meu marido é impressor de máquina off-set e não temos condições de adquirir os ingressos do Show.”





Ela descreve que ficou com o coração partido ao contar isso para o filho, que deixou uma resposta: “‘Mamãe, eu sei que não temos condições de ir ao show. Gostaria apenas de entregar um livro pra eles’”

Com o objetivo de ajudar ele a realizar esse sonho, Cristiane tenta propagar a história de Lucas. “Enviei mensagem para inúmeros perfis de famosos, inclusive o perfil da banda. Tive o cuidado de enviar a mensagem em inglês para facilitar a comunicação com eles. Porém até o momento não tivemos nenhuma resposta”.





Entre os contatos de programas de entretenimento e TV que ela enviou mensagem sobre o sonho do filho, estão comunicadores como Marcos Mion e Luciano Huck.





Após uma reportagem feita pelo portal Terra do Mandu, ela relata que tem recebido centenas de mensagens em redes sociais e ganhou a atenção até de músicos do Brasil e exterior que tentam ajudar o menino a realizar seu sonho.





O menino que 'respira' rock





Lucas lembra o momento em que se tornou fã da maior banda de heavy metal do mundo. “Em uma noite eu estava na casa da minha vó e meu primo estava escutando música, que ele já escutava essas músicas pesadas e aquela era do Metallica. Perguntei as coisas sobre o Metallica para ele e gostei”.





James Hetfield, vocalista do Metallica, em apresentação na cidade de Arlington, nos Estados Unidos (foto: Richard Rodriguez/AFP) Nos ensaios e aulas de música, ele toca guitarra e tem como repertório preferido rock de diversas bandas, sendo a maioria do Metallica. A música predileta de Lucas é 'And Justice for All'.





No perfil @lucasreisguitar no Instagram, ele mostra seu talento com a guitarra. São vídeos com trechos de canções que ele gosta ou que recebe pedidos de amigos e via rede social.

O menino vibra com a vinda do Metallica ao Brasil. Para ele, isso parece tornar possível realizar o sonho de entregar o livro à banda. “Não sei quando eu vou poder ficar tão perto de novo, Eu queria muito mesmo entregar meu livro para eles, para eles me darem um autógrafo.”

Cristiane Reis, mãe de Lucas, lembra que o filho manifestou o sonho de conhecer a banda assim que soube da turnê no Brasil. O obstáculo é o orçamento da família.





Para ela, o difícil foi dar essa notícia ao filho e impactar no sonho da vida dele. “Ele virou para mim e falou poxa mamãe, na verdade eu queria só entregar o livro para eles. Qual mãe não se emociona com um pedido desses?”.





Família vive sonho com o garoto guitarrista





A atitude de Cristiane ao ouvir o filho contar seu sonho foi prontamente, escrever um texto sobre o desejo de Lucas e enviar para mais de 30 perfis verificados de celebridades e programas de TV em redes sociais. O objetivo é que a história chegue à banda ou aos organizadores dos shows no Brasil.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por lucasreisguitar (@lucasreisguitar) “Mas, enfim, a gente sabe que são milhões de seguidores, milhares de mensagens que chegam ao mesmo tempo e a gente não consegue atingir o objetivo desta forma. E aí conversando com o pessoal do Terra do Mandu eles fizeram uma matéria com a gente e a gente fez essa postagem nas redes sociais e estamos marcando o perfil dos organizadores e da banda Metallica.”

Para tentar chamar a atenção da banda, ela e o filho compartilharam a reportagem pelo perfil @lucasreisguitar no Instagram e contam com a ajuda das pessoas ao compartilhar e marcar a banda e a organização da turnê nos comentários. Ela se mostra surpresa com a repercussão e apoio de pessoas de todo o país e até do exterior.





Um guitarrista do exterior compartilhou a publicação e marcou a banda, com uma mensagem em inglês. “Me surpreendi com centenas de mensagens que temos recebido. Quem sabe isso tudo pode chegar à banda e nos ajudar a realizar o sonho de Lucas”.





“Se vocês puderem nos ajudar vai ser de grande valia e se quiser compartilhar com seus amigos vai ser mais maravilhoso ainda. Quem sabe a gente consegue realizar esse sonho, não é filho?” E ele, que é muito tímido, responde que “sim”.





Nayara Andery/ Especial para o EM