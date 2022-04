Morre Jack Higgins, autor de 'A Águia Pousou', aos 92 anos

Jack Higgins é conhecido em todo o mundo por suas 80 obras (foto: HarperCollins Publisher/Reprodução ) Jack Higgins, autor de ‘A Águia Pousou' e outros best-sellers, morreu aos 92 anos, neste domingo (10/4). Segundo a editora HarperCollins, Higgins estava em sua casa na pequena Ilha de Jersey, no Canal da Mancha, cercado por sua família.





O autor é conhecido em todo o mundo por suas 80 obras que venderam mais de 250 milhões de cópias e foram traduzidos para dezenas de idiomas. A informação é do site da editora.





Se tornou professor na cidade de Leeds, no norte do país, e escritor em seu tempo livre. Ainda no início da trajetória no mundo dos livros, em 1950, seus romances não eram populares e as vendas eram modestas.

Em 1975, com a publicação de “A Águia Pousou”, a carreira de Higgins então decolou. O livro se tornou best-seller e, um ano após o lançamento, a obra ganhou sua versão cinematográfica. O enredo aborda uma trama fictícia da Segunda Guerra Mundial para sequestrar o primeiro-ministro britânico Winston Churchill.

Em uma entrevista de 2010 ao The Guardian, Higgins relembrou uma conversa que teve, certa vez, com seu contador: "Ele me perguntou o que eu queria extrair da minha escrita. Eu respondi que não tinha certeza, antes de fazer uma piada de que seria legal ser milionário quando fosse me aposentar. Então ele disse: 'Bom, você é um tolo. Porque você acabou de ganhar essa quantia nessa semana. O que você vai fazer quanto a isso?".

Por conta das taxas e impostos da década de 70, o escritor foi aconselhado a deixar a Inglaterra e se mudou com sua família para a ilha de Jersey.

Em um comunicado, o CEO da HarperCollins, Charlie Redmayne, disse que a morte de Higgins marca o "fim de uma era".