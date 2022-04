Mineiros criam ficção científica ambientada em Marte

Na trama, equipe multinacional de astronautas em nave chinesa se vê presa às cápsulas de hibernação antes do pouso no Planeta Vermelho (foto: Pedro L. Filizzola e Javier Comensana/Divulgação)

Uma série de nerds para nerds. É dessa maneira que seus criadores definem "Missão Marte", série brasileira de live action com lançamento nesta sexta (1º/4). Desenvolvida para ser assistida em celulares, a produção criada pelos mineiros Pedro L. Filizzola e Tarley Mccartiney traz 25 episódios curtos – cada um dura um minuto e meio, em média.









Gravada em São Paulo, “Missão Marte” acompanha quatro astronautas a bordo da nave espacial chinesa Tiangong, durante a primeira colonização do planeta vermelho. Após acordarem do sistema de hibernação, eles se veem presos às cápsulas e tentam desesperadamente sair do compartimento, antes do pouso da nave, dentro de 72 horas.





Os protagonistas Allan Bless (oficial de segurança), Bruna Aiiso (bióloga), Edson Kameda (físico) e Felipe Reis (capitão) compõem a tripulação multinacional da nave chinesa. Além deles, os atores Alê Imperador, Biah Ramos, Keila Fuke, Malu Morais e Walter Vicca fecham o elenco.





O enredo da série faz parte do universo fictício cyberpunk M0therb0x, criado pelos produtores mineiros. A ideia é lançar várias histórias que retratem um futuro sombrio para a humanidade, em diferentes plataformas digitais. Filizzola e Mccartiney dirigiram três curtas de ficção, que estão disponíveis no canal M0therb0x, no Youtube.

