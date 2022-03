'Alemão 2' muda elenco e dá espaço para as mulheres na guerra da violência

Leandra Leal, como a novata Freitas, e Vladimir Brichta, o policial Machado, protagonizam filme de ação que estreia nas salas de BH (foto: SERENDIPITY/DIVULGAÇÃO)

Grupo de policiais se infiltra no Complexo do Alemão para missão de alto risco. A operação é descoberta por traficantes e eles têm pouco tempo para deixar a favela. Grosso modo, o mote de “Alemão” (2014) e de “Alemão 2”, que chega nesta quinta-feira (31/3) aos cinemas, é o mesmo. Grupo de policiais se infiltra no Complexo do Alemão para missão de alto risco. A operação é descoberta por traficantes e eles têm pouco tempo para deixar a favela. Grosso modo, o mote de “Alemão” (2014) e de “Alemão 2”, que chega nesta quinta-feira (31/3) aos cinemas, é o mesmo.







Há novo elenco (a única personagem da história anterior é Mariana, papel de Mariana Nunes, que teve um filho com Playboy, interpretado por Cauã Reymond no original) e um contexto diferente. A história parte da falência do modelo de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e da ascensão das milícias. “As milícias sempre existiram, mas a normalização delas trouxe a necessidade de maior problematização”, comenta Belmonte.

AÇÃO ''LIMPA''

A trama acompanha o policial civil Machado (Vladimir Brichta) e seus subordinados, Ciro (Gabriel Leone) e a novata Freitas (Leandra Leal), que vão até o Complexo do Alemão em missão comandada pela delegada Amanda (Aline Borges), da inteligência da polícia carioca. Devem prender Soldado (Digão Ribeiro), líder do tráfico. A ideia é executar ação “limpa”, ou seja, sem mortes.





O grupo tem ajuda de um informante, mas a ação sofre emboscada por outro núcleo do tráfico. Os policiais são caçados e, no centro de operações, Amanda corre contra o tempo para salvá-los. A delegada ainda enfrenta a descrença de seus superiores.





Desde o primeiro filme – que ganhou versão em minissérie do Globoplay, “Alemão: Os dois lados do complexo” (2016) –, havia a intenção de lançar o segundo longa. Mas até que ele se tornasse real, muita coisa aconteceu.





“O trajeto foi longo e houve vários roteiros. Além do mais, a realidade das UPPs mudava rápido”, conta Belmonte. A intenção inicial era reunir novamente Reymond e Antônio Fagundes, mas a agenda dos atores não casava com a da produção e o projeto foi sendo adiado. O filme que chega agora ao público foi rodado em 2019 – a pandemia postergou seu lançamento.











A maior presença de personagens femininos é uma correção que “Alemão 2” busca fazer em relação ao original.





“A gente viu que tinha de expandir o tema tanto na polícia quanto na comunidade. Fomos à Casa das Mulheres da Maré (espaço criado em 2016, na Favela da Maré, para estimular o protagonismo feminino das moradoras da região). Entendemos que o enfoque tinha que ser aprofundado”, completa o diretor. O filme conta com a participação de Zezé Motta, no papel de uma respeitada moradora local.





Ainda que tenha um contexto político-social, utilizando registros jornalísticos para colocar o espectador no ambiente da história, “Alemão 2”, em essência, é um filme de ação. Belmonte comenta que, a despeito disso, há somente quatro (longas) sequências.

MESTRADO EM ''CARCEREIROS''

“Fiz um ‘mestrado’ antes desse filme, que foi ‘Carcereiros’ (série do Globoplay com três temporadas, de 2017 a 2021). Ali, a gente fazia uma cena de ação por semana com 300 figurantes. Filme de ação é estigma (no Brasil) por ser caro, e o (alto) padrão americano inibe um pouco”, acrescenta Belmonte.





Com os melhores profissionais do meio no Brasil e após muito planejamento, o cineasta criou as quatro sequências. “São complexas, mas o orçamento não dava mais do que isso”.





“Alemão 2” é o primeiro dos três filmes que Belmonte lança neste ano. “As verdades”, que deve chegar aos cinemas ainda neste semestre, é um drama ambientado no interior da Bahia em torno de três assassinatos (Lázaro Ramos e Drica Moraes encabeçam o elenco).





Previsto para setembro, “O pastor e o guerrilheiro”, com Johnny Massaro, é inspirado em uma história real que ocorreu em Brasília no final dos anos 1960. “(Com esse filme) Voltei a filmar em Brasília depois de 10 anos”, comenta Belmonte. Paulista, ele foi criado na capital federal e vive hoje no Rio.





Diretor que despontou em 2005 com o polêmico longa “A concepção”, Belmonte começou no cinema independente depois de bem-sucedida trajetória em curtas e clipes (assinou vários da banda Raimundos).





Depois de filmes em que atuou como diretor, produtor e roteirista, ele chegou ao cinema comercial trabalhando com outros produtores. “Depois de ‘Se nada mais der certo’ (2008), fiquei muito exaurido. Buscava a renovação, ir para outro lugar. Achava interessante o processo dialético, comum em outros mercados, em que você pode fazer ‘Nomadland’ e ‘Eternos’”, diz, referindo-se à cineasta Chloé Zhao, que, depois de uma trajetória autoral, assinou a superprodução Marvel.





Mais recentemente, ele dirigiu a comédia farsesca “Billi Pig” (2012) e a comédia dramática “Entre idas e vindas” (2016). Atualmente, é diretor artístico da Globo.





“Quero experimentar várias coisas, tanto que estou buscando outras narrativas não só no cinema. Quero novas experiências no audiovisual, como game e podcast de ficção. Sou um curioso”, finaliza.





“ALEMÃO 2”

“Foi importante fazer o movimento nesse sentido. Hoje, domino mais as ferramentas, entendo melhor o público brasileiro e também me entendo mais. Pode não parecer, mas meus temas ainda estão lá. Os filmes são geralmente sobre uma pessoa que tenta sair de si para se encontrar no outro”, continua Belmonte.