Série sobre espiões escanteados faz mistério com o erro dos ''fracassados''

O veterano Jackson Lamb (Gary Oldman) e o novato River Cartwright (Jack Lowden) são espiões mandados para o ostracismo por causa de seus erros em ''Slow horses'' (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO)

Slough House. Todo agente do MI5, o serviço de inteligência doméstico do Reino Unido, sabe o que é. Então, a única coisa a fazer é manter a maior distância possível do malfadado endereço. É para a "Casa do Pântano" que são enviados os agentes que pisaram feio na bola. E, uma vez lá dentro, meu amigo, se esqueça de uma carreira de glórias – o máximo que você vai conseguir fazer é arquivar um caso antigo de algum James Bond.









Ali, a regra é uma só. Bater o ponto impreterivelmente às 17h e não fazer nada de importante, com o mínimo de responsabilidade possível. A produção, criada por Will Smith (não aquele que você está pensando, mas um homônimo, roteirista de séries como “Veep”), reúne grandes nomes.

PESADELO Gary Oldman é Jackson Lamb, o chefe dos “cavalos lentos”. Beberrão, grosseiro, sujo, só usa meias furadas – a primeira vez em que aparece em cena é numa sequência de flatulências. E ele pretende ser o maior pesadelo de River Cartwright (Jack Lowden). Jovem, ambicioso e inteligente, o agente da MI5 caiu em desgraça após uma operação antiterror realizada no Aeroporto de Heathrow.



Confira o trailer da série:





A série inclusive é aberta com uma longa sequência de ação, em que Cartwright tem que desmascarar um terrorista islâmico. Nesse momento, ele está sob o comando de Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), a chefona do MI5.





Tudo dá errado – ele afirma que a culpa não é dele, mas de um colega, Spider Webb (Freddie Fox), a quem detesta – e o jovem vai parar na escura e deprimente Slough House. Só não foi demitido, Lamb não cansa de lembrá-lo, porque é neto de uma lenda da agência, David Cartwright (Jonathan Pryce).





No tempo presente, Cartwright soma oito intermináveis meses no setor inútil da MI5. Cada ocupante da casa está lá por uma razão diferente, mas nem todos os seus erros são conhecidos dos outros. Sid Baker (Olivia Cooke) é uma jovem que tem algum talento e divide a sala com Cartwright. Há também o irritante Struan Loy (Paul Higgins), que insiste em fazer happy hours com os colegas; o hacker Crany Roddy (Christopher Chung) e a misteriosa Catherine Standish (Saskia Reeves).





Então, o jovem Hassan (Antonio Aeakeel) é sequestrado, e seus algozes prometem matá-lo em poucos dias. Os “cavalos lentos” são levados para a ação. Mesmo que Lamb diga que eles não devem fazer nada, Cartwright toma para si a missão de recuperar o jovem e, finalmente, deixar o purgatório em que foi colocado.





Suspeitando de uma história de extremismo de direita, ele coloca os colegas a bordo no mesmo barco. À medida que os episódios avançam, vamos descobrindo mais sobre o passado do grupo e aumenta a curiosidade para ver qual é a treta em que os personagens de Oldman e Scott Thomas se meteram, já que fica claro que os dois chefes trabalharam juntos no passado.





O lançamento de “Slow horses” ainda traz um presente. A música de abertura, “Strange game”, foi composta por Mick Jagger e Daniel Pemberton, autor da trilha de “Os 7 de Chicago” e do recém-estreado “Os caras malvados”. Primeiro single do vocalista dos Rolling Stones em cinco anos, também será lançado nesta sexta (1º/4) nas plataformas digitais.

“SLOW HORSES”

• Série em seis episódios na AppleTV . Os dois primeiros estreiam nesta sexta (1/4). Os demais entram sempre às sextas na plataforma