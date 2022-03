Depois de brilhar no Oscar, 'No ritmo do coração' volta às salas de BH

Com Troy Kotsur e Marlee Matlin, ambos atores surdos, 'No ritmo do coração' representa vitória importante das plataformas de streaming no Oscar (foto: Apple TV+/divulgação)

Um Oscar faz muita diferença. Três, então, e ainda mais com carga histórica, mais ainda. Tanto que “No ritmo do coração”, vencedor, no último domingo (27/3), dos prêmios de melhor filme, roteiro adaptado (para Sian Heder, também diretora) e ator coadjuvante (para Troy Kotsur, o primeiro intérprete surdo a receber o troféu), está de volta às salas de cinema.





No Brasil, o longa é relançado em 80 salas – em BH, ele reestreia nesta quinta-feira (31/3), no Pátio 1, às 19h15, e no Ponteio 4, às 19h.O drama sobre a família surda com uma filha adolescente ouvinte se tornou a primeira produção de streaming reconhecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como melhor filme.O longa foi produzido pela europeia Pathé e, no ano passado, depois de ganhar quatro prêmios importantes como filme de abertura do Festival de Sundance, foi vendido para a plataforma Apple TV+.“No ritmo do coração” superou pesos-pesados na principal categoria do Oscar e deu à Apple a tão esperada estatueta. A plataforma superou rivais de mais peso, como a Netflix, bem como os tradicionais estúdios de Hollywood.Versão americana do francês “A família Bélier” (2014), “No ritmo do coração” está disponível nos streamings Telecine e Globoplay. Também pode ser alugado no Google Play e iTunes.

Além de Kotsur, no papel de Frank Rossi, destaca-se no elenco a atriz Marlee Matlin, que também é surda. Ela faz o papel de Jackie, mulher de Frank.

Em 1986, a americana foi a primeira artista surda a ganhar o Oscar de melhor atriz por seu trabalho no filme ''Filhos do silêncio''