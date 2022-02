Max Motta apresenta e exposição 'A cara do Brasil' no Mercado Novo

(foto: Max Motta/reprodução)











"É uma forma de marcar existências comumente ignoradas, mas essenciais pelos postos que ocupam e pela perspectiva do olhar dessas pessoas sobre o mundo", diz ele. O pernambucano Max Motta mostra 20 obras em sua primeira exposição individual em Belo Horizonte, que ficará em cartaz até 12 de março no Bomb Club Graffiti, no Mercado Novo.Em "A cara do Brasil", o artista visual retrata gente comum, trabalhadores, homens e mulheres sob o sol. Conhecido pelo trabalho com grafite, sobretudo murais, Motta exibe outra vertente de sua criação. De acordo com ele, o conjunto apresentado em BH busca ressaltar a subjetividade de corpos ligados ao trabalho pesado."É uma forma de marcar existências comumente ignoradas, mas essenciais pelos postos que ocupam e pela perspectiva do olhar dessas pessoas sobre o mundo", diz ele.





Maxmilyano Marques da Motta, de 32 anos, apresentou as mostras “O nordestino” e “Pele grossa”, além de participar de coletiva em homenagem ao centenário do compositor Jackson do Pandeiro, eventos realizados no Recife, em Olinda e São Paulo.



Em seu trabalho, utiliza técnicas do graffiti, aquarela e acrílica, utilizando muros e telas como suporte. O Bomb Club funciona de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 22h. O Mercado Novo fica na Avenida Olegário Maciel, 742, piso 3, loja 3.110, Centro.