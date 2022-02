Cantor Sergiopí reúne memórias musicais de sua vida no disco 'Praeteritum'

Sergiopí criou 'túnel do tempo musical' em seu disco de regravações (foto: A. Lopes/Divulgação)





ALAGOAS E RIO

A produção de “Praeteritum” é assinada por Wado, Marco Bombom e Hiroshi Mizutani. O trabalho foi realizado entre julho e setembro de 2021, em Alagoas e no Rio de Janeiro. O disco chega depois dos autorais “Meu pop é black power” (2015) e “Auradelic” (2020). A cantora paulista Patrícia Marx faz participação especial na faixa “Uma antiga manhã”.





“Praeteritum” é um “disco da pandemia”. Durante o confinamento social, Sergio ficou muito tempo em casa, compondo e recordando sua infância e adolescência. Ele conta que se lembra pouco dos anos 1970, “época estranha, período de ditadura”, mas comenta que a música, na época, “acalentava os nossos corações”.







"Quem associar uma faixa à outra vai ver que o disco tem o pé em um discurso velado" Sergiopí, cantor e compositor







“Em 1983, ele tentou me levar a 'Os embalos de sábado à noite continuam', mas também não conseguiu, porque eu ainda era moleque”, relembra Sergio, referindo-se ao longa em que Travolta foi dirigido por Sylvester Stallone.





Por volta dos 14 anos, ele passou a colecionar LPs com trilhas sonoras. Diz que comprava quase tudo que saía. “Garoto, ouvi muito a norte-americana Cynthia Rhodes cantar 'Finding out the hard way', um dos temas do filme ‘Os embalos de sábado à noite continuam'. Sabia de cor, cantava em casa, sozinho ao piano. Por isso resolvi gravá-la.”





A família dele, aliás, é para lá de musical. O pai foi criado no bairro da Saúde, referência da boemia carioca. O avô era amigo do mineiro Ary Barroso (1903-1964), autor de “Aquarela do Brasil”, e da cantora Núbia Lafayette (1937-2007), que frequentavam festas na casa dele.





O novo trabalho é um álbum de recordações, com músicas marcantes na vida de Sergio. “Preciso me encontrar”, por exemplo, lembra as histórias que a mãe lhe contava sobre o avô, que não conheceu. Preso político, ele morreu na cadeia, na Ilha Grande (RJ). “Filiado ao Partido Comunista, foi torturado. Gravei ‘Preciso me encontrar’ como homenagem a ele, que se chamava Dagmar Almeida.”





SALTIMBANCOS

Sergiopí criou 'túnel do tempo musical' em seu disco de regravações (foto: A. Lopes/Divulgação) Depois de “Preciso me encontrar” vem “Alô, liberdade”, de Chico Buarque, Luís Henrique Bacalov e Sergio Bardotti, canção da trilha do filme “Os saltimbancos trapalhões”.





“Quem associar uma faixa à outra vai ver que o disco tem o pé em um discurso velado”, comenta Sergio. “Recado”, de Gonzaguinha, fecha o álbum.





Ao comentar o repertório que escolheu, o cantor evita dar “spoilers”. “Acho mais legal a pessoa decupar, entender e ouvir para chegar às próprias conclusões”, comenta.





Mas conta que gravar “Recado” foi especial. “Quis desconstruir a música. Passei para Bombom algumas referências e ele fez um arranjo mais vazio, com mais guitarras e baixo, com leve groove de percussão e bateria. No final tem uma surpresa, coloquei um caco, mas prefiro deixar para que as pessoas ouçam e descubram. É uma palavrinha forte”, adianta.





A única canção que não faz parte das lembranças de Sergio é “Over again”, de Tim Maia. “Quem me aplicou foi o Bombom, que conhece muito o trabalho dele, porque inclusive trabalhou com Ed Motta e a banda Conexão Japeri”, conta, referindo-se ao sobrinho do “Síndico”. “Tim tem umas 20 músicas compostas em inglês. Essa canção me tocou bastante.”





Sócio da gravadora Lab 344, Sergiopí diz que durante a pandemia encontrou os novos parceiros Momo e Wado. “Praeteritum” foi feito em menos de dois meses. “O repertório foi até muito fácil de achar”, comenta.





“FUTURUM”

Depois do disco de regravações, ele planeja o autoral “Futurum”, só com inéditas. Serão oito faixas e deve sair até junho. Dois singles já estão previstos para março e abril.





“Meu parceiro Momo está morando em Londres. Rola muita coisa pelo WhatsApp. Wado até já mandou várias letras. Até agora, gravei faixas com baixo, piano e bateria”, diz.





O pianista Lulu Martin e o baterista Diogo Macedo são os companheiros de estúdio de Sergio, além de Bombom.





“Será um disco mais orgânico, sem eletrônica. Digamos que tem referência meio Carly Simon, Al Jarreau e Norah Jones. Talvez entre um trompete ou outra coisa de sopro, vamos ver”, conclui.





REPERTÓRIO

“PRECISO ME ENCONTRAR”

De Candeia





“ALÔ, LIBERDADE”

De Chico Buarque, Luís Henrique Bacalov e Sergio Bardotti





“COISAS DA VIDA”

De Milton Nascimento e Fernando Brant





“OVER AGAIN”

De Tim Maia





“NADA SEM VOCÊ”

De Ivan Lins, Celso Viáfora e Ivano Fossati





“UMA ANTIGA MANHÔ

De Marina Lima e Antonio Cicero





“FINDING OUT THE HARD WAY”

De Frank Stallone e Roy Jason Freirich





“RECADO”

De Luiz Gonzaga Jr.











“PRAETERITUM”

(foto: LAB 344/REPRODUÇÃO)

• Lab 344

• Oito faixas

• Disponível nas plataformas digitais

