Banda Black Pantera, de Uberaba, vai tocar no Dia do Metal, no Rock in Rio

O nome da banda foi inspirado no partido revolucionário norte-americano Panteras Negras, criado em 1966 para lutar contra o racismo nos EUA (foto: Black Pantera/Divulgação) Um sonho de criança que se tornará realidade: a banda uberabense Black Pantera vai inaugurar o Palco Sunset, no primeiro dia do Rock in Rio, em 2 de setembro, no Dia do Metal. No Palco Mundo, o Iron Maiden será a atração principal.

“Com muito orgulho anunciamos que seremos os primeiros acordes e vozes ouvidas no Palco Sunset, do Rock in Rio 2022. A tour de nosso álbum “Ascensão" (anunciado no dia 21 de janeiro e com lançamento para 11 de março) passará pelo Dia do Metal de um dos maiores festivais de Rock do Mundo”, comemorou a banda uberabense, por meio de suas redes sociais.

Também se apresentarão no Palco Sunset as bandas Living Colour, Steve Vai, Metal Allegiance e Bullet for My Valentine. Já no Palco Mundo encerrarão o Dia do Metal as consagradas bandas Sepultura, Megadeth, Dream Theater e Iron Maiden.







Criada em 2014, a Black Pantera é formada por Charles Gama (voz e guitarra), Chaene Gama (backing vocal e baixo) e Rodrigo ‘Pancho’ (bateria).

No dia 24 de janeiro deste ano, a banda uberabense lançou o seu último single denominado “Padrão é o c...”. A música fará parte do terceiro álbum da banda, "Ascensão".

Além de festivais em várias partes do Brasil, o trio já se apresentou na França, Estados Unidos e Colômbia.

O nome da banda foi inspirado no partido revolucionário norte-americano Panteras Negras, criado em 1966 para combater a opressão do povo negro.

Sonho de criança

Por meio de suas redes sociais, o vocalista e guitarrista Charles Gama contou que em janeiro de 2001, quando aconteceu a terceira edição do Rock in Rio e ele assistiu ao show da banda Silverchair, jurou para si mesmo que um dia também tocaria nesse grande evento.

“Hoje tenho orgulho em dizer que aquela promessa de garoto se torna realidade. Junto dos meus irmãos de banda vamos realizar não apenas meu sonho, mas o de vários músicos desse país. Carrego com orgulho a sensação de alegria, medo e euforia. Mãe, tô no Rock in Rio, pra levar o nome da minha cidade, dos meus amigos e pessoas que torcem pelos sonhos”, escreveu Charles Gama.

Segundo o baixista Chaene Gama, irmão de Charles, quando eles e o baterista Rodrigo Pancho começaram a tocar não tinham noção de onde a música poderia levá-los.

“Parece que foi ontem quando ensaiávamos no quintal de casa e sonhávamos com esse dia, mesmo que ele não fosse nunca chegar. Somos uma banda de rock Preta de Uberaba, interior de Minas Gerais. A equação e contas não batem, nadamos contra a corrente a vida toda e gostamos disso. Vô Leopoldino, dedico ao Senhor”.