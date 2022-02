Plataformas de streaming fazem carnaval de estreias neste fevereiro

Camila Queiroz é Anita aos 30 anos na série da Netflix "De volta aos 15", que estreia no dia 25 (foto: Netflix/Divulgação)





Fevereiro vem com tudo nas plataformas de streaming. Principalmente para quem gosta de produções nacionais. O Brasil está presente no catálogo de vários serviços – e com destaque –, da Netflix ao Itaú Cultural Play, que se dedica exclusivamente à produção brasileira, aliás.









Comandado por Eliana, o reality show “Ideias à venda” será lançado no dia 9. Outro produto totalmente brasileiro, o programa traz pequenos empreendedores do mesmo setor que tentam vender seu peixe aos jurados e conseguir o prêmio de R$ 200 mil para investimento em seu negócio.





Nesta quinta-feira (3/2), estreia a segunda temporada de “Desejo sombrio”, série de TV mexicana protagonizada pela ex-Rebelde Maite Perroni. A produção conta a história de Alma, uma advogada que, ao suspeitar da traição do marido, se envolve na investigação de um crime com desdobramentos inesperados.





Para além das séries, “Mães paralelas”, novo filme de Pedro Almodóvar, que abriu o Festival de Veneza do ano passado e estreia nesta quinta-feira (3/2) nos cinemas em Belo Horizonte, chega ao catálogo da Netflix no próximo dia 18.









"Mães paralelas", novo drama de Pedro Almodóvar, chega nesta quinta aos cinemas e no próximo dia 18 no streaming (foto: O2Play/Divulgação )

É a primeira vez que a plataforma distribuirá com exclusividade um filme do cineasta espanhol, que se colocou ao lado do Festival de Cannes na disputa entre a mostra francesa e a Netflix, quando a plataforma se recusou a garantir o lançamento nos cinemas de títulos selecionados para a competição pela Palma de Ouro.

ACASO

“Mães paralelas” tem como protagonistas Penélope Cruz – em seu sétimo longa com o cineasta – e Milena Smit, que interpretam duas mães solo prestes a dar à luz. Elas dividem o mesmo quarto de hospital e têm em comum o fato de ter engravidado sem planejar. No entanto, encontram-se em situações de vida extremamente diferentes, o que apenas contribui para que o acaso de seu encontro mude suas vidas para sempre.





O romance teen hispano-americano “Através da minha janela”, baseado no livro de mesmo nome de Ariana Godoy, estreia nesta sexta-feira (4/2). Dirigida por Marçal Forés (“Amor eterno”), a trama narra o romance de Raquel (Clara Galle) por seu vizinho (Julio Peña), uma relação que enfrenta a oposição da família.





A franquia de terror que imortalizou o personagem maníaco da serra elétrica ganha mais um capítulo, “O massacre da serra elétrica: O retorno de Leatherface”, que será lançado no próximo dia 8. Com direção de David Blue Garcia, o novo filme desconsidera as sequências anteriores e apresenta outra versão para a continuação do clássico de 1974.





Pamela Anderson não deu seu aval nem contribuiu com a equipe da série "Pam e Tommy", que diz pretender contar a história pelo ponto de vista da atriz. Produção estreia hoje (foto: Disney/Divulgação ) O Star+ anunciou o lançamento nesta quarta-feira (2/2) de “Pam e Tommy”, a série que reconstitui o vazamento, em 1997, do vídeo íntimo do casal de astros da cultura pop formado pela atriz Pamela Anderson e pelo músico Tommy Lee, que se tornou, à época, um enorme escândalo em Hollywood, ameaçando a carreira de Pamela, a estrela de “Baywatch”.





A produção diz pretender contar o episódio pelo ponto de vista de Pamela. A atriz, no entanto, se recusou a participar do projeto. Hoje, serão divulgados os três primeiros episódios; na sequência, estreia um a cada semana.





Na próxima quarta-feira (9/2), o Star libera outra série original, “Snowdrop”, que mistura romance e suspense, com a história de um jovem (e apaixonado) espião norte-coreano.





O Globoplay anuncia para esta quinta (3/2) a estreia da série “Angela Black”, cuja personagem-título vive um relacionamento abusivo e é procurada por um investigador particular que diz saber segredos comprometedores sobre seu marido.





A plataforma de streaming da Globo programou ainda para este mês as séries “As fabulosas aventuras dos Freak Brothers”, “Cinco quartos”, “O diagnóstico”, “Nancy Drew”, “Professor T”, “Em busca da minicasa” e novas levas de capítulos das franquias “NCIS”, “NCIS - Havaí” e “NCIS - Los Angeles”.





Para os cinéfilos, a MUBI traz três longas para se preparar para a edição 2022 do Festival de Berlim, que começa no próximo dia 10. “Taste”, do diretor vietnamita Le Bao, “Human factors”, do italiano Ronny Trocker, e “Mr. Bachmann and his class”, da diretora alemã Maria Speth.







"Na praia à noite sozinha" é um dos títulos da dobradinha do sul-coreano Hong Sang-Soo que a MUBI programa em homenagem ao Festival de Berlim (foto: Zeta Filmes/Divulgação )



HOMENAGEM

A MUBI também sugere ainda duas sessões duplas homenageando os premiados diretores Hong Sang-Soo, sul-coreano cujo longa “Na praia à noite sozinha” deu o prêmio de melhor atriz a Kim-Min Hee em Berlim. O longa sobre a tumultuada relação amorosa entre o diretor e a atriz passa em dobradinha com o também multipremiado “Certo agora, errado antes”. Do francês Damien Manivel serão exibidos “O parque” e “Takara – A noite em que nadei”.





O Itaú Cultural Play, plataforma gratuita que se dedica a produções nacionais, traz como destaque do mês (desde 28 de janeiro, mais exatamente) a seção “SambaBook”, seleção de filmes musicais que homenageiam cinco das principais referências do samba: João Nogueira, Jorge Aragão, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho são revisitados por amigos e familiares, que relembram histórias e revivem canções compostas ou eternizadas por esses nomes referenciais do estilo.





Com direção de Afonso Carvalho, o documentário reúne os artistas Diogo Nogueira, Alcione, Arlindo Cruz, Paulinho da Viola, Ney Matogrosso, Elza Soares, Gilberto Gil, Jorge Ben Jor e diversos outros para celebrar a carreira e obra dos homenageados.





Dois filmes do cineasta mineiro Joel Zito Araújo, conhecido por tematizar a cultura negra na sociedade brasileira, também são novidades do mês da plataforma. “Raça”, dirigido em parceria com a norte-americana Megan Mylan, traz os bastidores da mobilização de um cantor, de uma líder quilombola e de um senador contra a desigualdade racial.





Já no documentário “Vista minha pele”, Joel Zito Araújo propõe uma inversão histórica, na qual os negros são hegemônicos e os brancos é que foram escravizados.





A plataforma de filmes independentes Filmicca acrescenta ao seu catálogo neste mês sete longas-metragens. Há representantes do cinema latino, como “La bronca”, dos irmãos peruanos Daniel e Diego Veja; os argentinos “Mamãe, mamãe, mamãe”, de Sol Berruezo Pichon-Riviére, e “Implosão”, de Javier van de Couter; bem como do cinema asiático, com “Song Lang”, de Leon Le, “Kalanchoe”, de Shun Nakagawa, e “West North West”, de Takuro Nakamura.



Alice Braga estrela "Cabeça a prêmio", primeiro longa-metragem dirigido pelo ator Marco Ricca, que chega agora ao catálogo do Belas Artes à la Carte (foto: Divulgação )



O Belas Artes à La Carte, por sua vez, tem seis novidades em seu catálogo: "Os falsários", de Stefan Ruzowitzky (2007), primeiro filme austríaco a ganhar o Oscar de melhor filme internacional; o italiano "O prefeito de ferro", de Pasquale Squitieri (1977), "Agora seremos felizes", de Vincente Minnelli (1944), o russo "Eles lutaram pela pátria", de Sergey Bondarchuk (1977), e o nacional "Cabeça a prêmio", estreia na direção de longas do ator Marco Ricca, tendo Alice Braga, Cássio Gabus Mendes e Eduardo Moscovis no elenco.

* Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes