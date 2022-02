Whoopi Goldberg se desculpa com judeus por declarações sobre o Holocausto

Whoopi Goldberg afirma que sempre apoiou o povo judeu (foto: Miguel Medina/AFP/3/12/19 )

Depois de ser duramente criticada por dizer que o genocídio nazista “não foi uma questão de raça”, Whoopi Goldberg se desculpou com os judeus. No programa “The view”, do canal ABC, a atriz afirmou que o Holocausto envolveu “dois grupos de pessoas brancas”.Os comentários dela foram alvo de severas críticas, sob o argumento de que a raça foi determinante para o genocídio de 6 milhões de judeus, pois os nazistas acreditavam que eram uma raça superior. “No programa, disse que o Holocausto 'não é uma questão de raça, e sim da desumanidade do homem com o homem'. Deveria ter dito que são os dois”, escreveu Goldberg no Twitter. “O povo judeu de todo o mundo sempre contou com meu apoio, e isso nunca vai mudar. Lamento o dano que causei.”