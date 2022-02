Bolsa Pampulha, Usiminas e governo dos EUA lançam programas para artistas

Viaduto das Artes, no Barreiro, passa a abrigar atividades do Bolsa Pampulha, o que ajuda a descentralizar a atividade cultural de BH (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press)





Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Instituto Usiminas e Consulado dos Estados Unidos oferecem bolsas para artistas de diversas áreas, contemplando artes visuais, música, arquitetura e arte-educação, por exemplo. As inscrições devem ser feitas neste mês de fevereiro.









Com a ampliação, há mais seis bolsas. O programa contemplará 16 projetos destinados a artistas solo, pesquisadores, grupos e coletivos artísticos que tenham participado de outras três atividades expositivas, no máximo, como mostras, exibições ou publicações.

ACOMPANHAMENTO INTEGRAL

A equipe curatorial acompanhará os selecionados durante a criação de trabalhos e o desenvolvimento de atividades. As bolsas têm o valor de R$ 2 mil por mês. Outros R$ 5 mil serão destinados à apresentação final dos processos de pesquisa e criação.





Realizado ao longo de seis meses, o programa fechou parceria com o projeto Viaduto das Artes, no Barreiro, que hospedará a residência do ateliê coletivo, tendo em vista que o Museu de Artes da Pampulha (MAP) está em obras.





Essa parceria é uma forma de descentralizar a produção de arte em BH, levando atividades para o Barreiro, na Região Oeste. O Viaduto das Artes promove exposições, shows, oficinas e peças. Sua estrutura conta com galeria, biblioteca, ateliês, jardim de esculturas, espaços formativos e expositivos.





Janaina Melo, presidente da FMC, diz que o Viaduto das Artes traz para o Bolsa Pampulha a oportunidade de construir uma rede de relações do MAP com os diferentes territórios da capital mineira.





“Não é a primeira vez que o Bolsa Pampulha se dá em interface com a capital. Uma de suas edições tomou a própria cidade como objeto de pesquisa. Mas a relação com o Viaduto das Artes, de partida, nos coloca a questão de olhar a cidade na sua diversidade, porosidade, polifonia e diversidade de territórios e possibilidades”, afirma a presidente da FMC. Pela primeira vez, o edital não tem limite de idade, ela informa.

MAPEAMENTO DO VALE DO AÇO



No Vale do Aço, o Instituto Usiminas busca estimular artistas locais desde 2018. O programa dá continuidade ao mapeamento da produção da região e amplificação da interlocução entre autores e público. As propostas contempladas receberão R$ 1,5 mil.





O governo dos Estados Unidos, por meio da embaixada e consulados no Brasil, promove o intercâmbio virtual OneBeat 2022. Trina e cinco músicos e cerca de 50 países estão envolvidos na iniciativa.





Ao longo de oito semanas, entre julho e setembro, os selecionados participarão de workshops e masterclasses que culminarão em um concerto transmitido por streaming. A bolsa é de US$ 1,5 mil.





Os candidatos devem ter de 19 a 35 anos, fluência em inglês e formação formal ou informal em música, independentemente de gênero. Também devem estar engajados em projeto social nas respectivas comunidades.





Katherine Ordoñez, cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte, diz que o projeto quer destacar o papel da música diante de desafios mundiais, como a mudança do clima e a pandemia da COVID-19.





“Não é só fazer música, é pensar e repensar o papel da música e dos artistas na realidade à sua volta”, enfatiza a cônsul. O programa abrange também VJs, DJs e artistas com engajamento midiático e tecnológico.

Felipe José participou do projeto americano One Beat Virtual (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)





O serviço diplomático dos EUA oferecerá acesso a 210 horas de ensino da língua inglesa para jovens negros e indígenas que desejem participar, por meio do programa Acces E2C.





Na última edição, o multi-instrumentista Felipe José foi escolhido para representar o consulado de BH. Ele já fez parte da Orquestra Família Itiberê e do Grupo Ramo. Atualmente é diretor e compositor para teatro, dança e vídeo do Coletivo Distante. Também participa do Cine no Muro, projeto ligado a bairros carentes de São João del-Rei.





BOLSA PAMPULHA

Inscrições até 23 de fevereiro. Editais e inscrições: pbh.gov.br/bolsapampulha.





ARTES VISUAIS NO VALE DO AÇO

Inscrições até 20 de março. Edital e regulamento: www.institutousiminas.com.

ONE BEAT VIRTUAL

Inscrições até 11 de fevereiro. Informações: https://onebeatvirtual2022.fsn-apply.org/.



