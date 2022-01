Mostra de Tiradentes revela a dificuldade de fazer cinema no Brasil de hoje

Entre os longas inéditos nos cinemas que terão pré-estreias em Tiradentes estão “Carro Rei”, de Renata Pinheiro (cinco troféus em Gramado em 2021), sobre a jovem que consegue se comunicar com carros desde a infância; o documentário mineiro “Lavra”, de Lucas Bambozzi, sobre os impactos da mineração no estado; e “Capitu e o capítulo”, novo filme de Julio Bressane, que relê o clássico “Dom Casmurro”, de Machado de Assis.

A extensa programação será apresentada até 29 deste mês em 17 mostras, as principais são Aurora (dedicada a inéditos de realizadores que fizeram até três longas), Olhos Livres (com títulos que primam pela experimentação estética) e homenagem, que vai celebrar a obra do cineasta Adirley Queirós, de Brasília.

“Grande parte dos filmes, principalmente os curtas, foi realizada com a Lei Aldir Blanc. Muitos oferecem fragilidade técnica. Como a mostra trata do cinema brasileiro contemporâneo, fizemos questão dessa radiografia. Para mim, é este o recado desta edição de Tiradentes: ela mostra a realidade de se fazer filme no Brasil de hoje”, afirma Raquel Hallak.

A crise do audiovisual em âmbito federal, com o desmantelamento da Agência Nacional do Cinema (Ancine), e estadual, com ausência de políticas públicas de estímulo à produção mineira, impactou o setor.

A Universo Produção planejou evento híbrido, on-line e com plateia, mas, na sexta-feira (14/1) à noite, anunciou que não haverá programação presencial devido ao aumento de casos da COVID-19. Também foram on-line as últimas realizações da produtora: duas edições do CineOP, duas do CineBH e a própria mostra de Tiradentes em 2021. A programação da nova mostra estará disponível pela plataforma do evento.

25ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES

De 21 a 29 de janeiro, na cidade histórica mineira. A programação será transmitida no site

www.mostratiradentes.com.br. Gratuito.

ENTREVISTA/ADIRLEY QUEIRÓS

“Não é nada pretensioso. Revendo o material, vi um retrato muito foda de Brasília em 2016, exatamente no semestre do impeachment (de Dilma Rousseff), do avanço da direita e de um sentimento já muito pesado das coisas”, comenta Queirós, que, este ano, vai lançar o longa “Mato seco em chamas”. Nos cinemas, pois o streaming não é a praia dele.

Dez anos atrás, o realizador Adirley Queirós, de Ceilândia, no Distrito Federal, exibiu em Tiradentes seu primeiro longa, “A cidade é uma só?”. Misto de ficção e documentário, acompanha cinco personagens que foram removidos de Brasília para viver na periferia da capital federal. Foi a segunda exibição pública do filme. Queirós saiu impactado da sessão e com o principal prêmio da mostra de 2012.

Estamos voltando a ver filme no cinema e em festivais depois de quase dois anos assistindo pela TV e pelo computador. Qual é a sua relação com o streaming?

É uma relação dúbia. No começo, não queria ver streaming. Mas como vivemos a pandemia, fui entendendo o momento, inclusive a possibilidade de ver vários filmes que não veria na vida. Entendo perfeitamente os festivais exibirem on-line, e a geração mais nova conseguir se relacionar bem com isso. Mas, particularmente, não gosto de internet, sou velho nesse sentido, não tenho paciência. Sei que é massa, importante, mas os filmes que faço necessitam da energia dos festivais, do público, da crítica.





Ceilândia é sua grande personagem. Já pensou em filmar fora de casa?

A gente filma até hoje na tora, no impulso, com a galera muito próxima. É sempre uma equipe muito pequena, quatro, cinco pessoas. Se couber em um carro está ótimo. Filmar vem do desejo, da aventura. É claro que existe a ideia do ofício, do trabalho, mas acima de tudo do desejo de conversar com aquelas pessoas que sempre viveram em Ceilândia, cidade muito fascinante para mim. Existe ali um mundo que não consigo explorar. As histórias, memórias, a própria dinâmica da cidade. Não é que não tenha o desejo de filmar fora, mas é que gosto de filmar ali, já que meu modelo de produção é muito simples, não tem a ideia de mercado, de laboratório de roteiro. A gente vai e filma.





A ficção científica é marcante em seus filmes. O que estamos vivendo hoje é mais estranho do que a ficção?