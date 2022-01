Cacau Protásio volta às telas como a noiva mandona de 'Juntos e enrolados'

Cacau Protásio e Rafael Portugal protagonizam a comédia, que busca atrair o brasileiro ao cinema durante a pandemia (foto: IMAGEM FILMES/DIVULGAÇÃO)

Prontos para o casamento civil, Daiana (Cacau Protásio) e Júlio (Rafael Portugal) chegam ao cartório. Só que não contavam com a fila enorme em que se misturam aqueles que iriam se casar, os que queriam tirar atestado de óbito e os que estavam lá para alguma burocracia. Depois de muita espera, o casamento acontece – rápido, sem graça e com uma juíza que não lhes deu tempo nem de falar os votos.





AFOGADO NA PISCINA





O tema de “Juntos e enrolados” vem sendo explorado na produção recente de Cacau para o cinema. Em sua primeira protagonista, a cabeleireira Neide de “A sogra perfeita” (2020), ela teve de encontrar uma nora para o filho e, assim, conseguir a sonhada liberdade.





Mais recentemente, foi novamente sogra, a umbandista Regina de “Amarração do amor” (2021), cujo filho está para se casar com uma judia.





As diferenças são também o ponto de fricção da nova comédia. Daiana é mandona e resolvida, enquanto Júlio, que ganhou o infame apelido de Perereca no dia do quase afogamento, é fraco, dominado por outras mulheres – a mãe e a ex-noiva.











É justamente a mensagem da ex, Melissa (Emanuelle Araújo), já na hora da cerimônia, que detona a confusão. Daiana não pensa duas vezes e anuncia aos convidados que não haverá casamento, mas a festa vai continuar – será uma celebração de divórcio.





Porém, a graça está mesmo no time de coadjuvantes. Os destaques vão para Evelyn Castro e Fábio de Luca, a dupla de atores do Porta dos Fundos (também a “casa” do codiretor Rodrigo van Derput). Os dois fazem os melhores amigos dos noivos e, como boas “escadas”, roubam a cena.





COM A PEGADA DE TATÁ Ela é Suzie, alçada ao posto de cerimonialista do casó- rio. Ele é Carlos Mário, o ombro que vai consolar Júlio quando o casamento for desfeito. Com timing que lembra muito o de Tatá Werneck, Evelyn Castro consegue arrancar risos da plateia.





O elenco ainda traz muitos veteranos, a começar por Berta Loran, que chega aos 96 anos em março, passando por Fafy Siqueira, Tony Tornado e Neusa Borges. O time, diverso e representativo, acaba desperdiçado em uma comédia que tenta muito, mas não decola.





“JUNTOS E ENROLADOS”

''Pensei: sim, eu iria fazer o filme por mim, por todas as mulheres, por todas as negras, por todas as gordas e por todo o meu trabalho'' Cacau Protásio, atriz, a respeito do racismo que enfrentou durante as filmagens



TRÊS PERGUNTAS PARA

CACAU PROTÁSIO/ATRIZ

O elenco traz vários atores de diferentes escolas e gerações. Como foi o clima no set?

Foi um presente. A gente ria muito, porque eles tinham histórias maravilhosas e tínhamos prazer de ouvir. O set era divertido porque eles são engraçados, piadistas e generosos ao mesmo tempo. Eles são sacanas demais, então foi muito bom!





No final de 2019, você sofreu ataques racistas após filmar sequência de “Juntos e enrolados” em um quartel do Corpo de Bombeiros (um bombeiro teria divulgado áudio com ofensas à comediante). O quanto histórias como essa machucam você?

Quando era nova, eu tinha o sonho de ser bombeira e por isso fiquei muito feliz com o papel. Foi muito difícil no decorrer do filme (os ataques virtuais), pensei em parar de rodar. Mas, na minha casa, pensei: sim, eu iria fazer o filme por mim, por todas as mulheres, por todas as negras, por todas as gordas e por todo o meu trabalho. Eu não mereço isso. Foi muito desafiador por todos os motivos, mas hoje em dia vejo que valeu muito a pena! Os pretos e as mulheres pretas são vítimas de preconceito todos os dias. A estatística não mente.





Terezinha é um dos personagens marcantes do “Vai que cola”. O que a personagem representa para você e como foi voltar ao set sem o Paulo Gustavo?

Ela é tão intensa, mulherão, maravilhosa... Só sei que amo essa mulher escandalosa. (Sentimos) Um vazio enorme, uma tristeza sem fim, coração dilacerado, mas fizemos e voltamos por vocês (o público) e por ele, já que o Paulo Gustavo mostrou que rir é um ato de muita resistência.

Daiana quer porque quer uma cerimônia com tudo a que tem direito. Sargento do Corpo de Bombeiros, ela se apaixonou pelo bombeiro hidráulico Júlio depois de salvá-lo de afogamento na piscina de um clube. Durante dois anos, o casal junta as economias para fazer a festa no local onde se conheceu – e, claro, dá tudo errado.