Documentário retrata cotidiano de famílias que vivem isoladas em Minas

O documentário “Sopro”, dirigido por Marcos Pimentel, retrata o cotidiano de uma vila rural localizada nas proximidades do Parque Estadual do Ibitipoca, na Zona da Mata. O longa resgata detalhes do lugarejo onde cinco famílias vivem quase isoladas do mundo. O vento, a poeira, as montanhas, o silêncio e o tempo compõem o cenário e enredo do filme.O filme trata da existência humana e dos mistérios da vida e da morte, trazendo a visão de uma criança e suas descobertas sobre o mundo e a finitude naquele espaço. Na fantástica imersão nesse lugar, o homem e a natureza transitam entre a harmonia e os conflitos e, meio à imensidão da paisagem.