Campanha de Popularização começa nesta quinta (13/1) nos teatros de BH

Maurício Canguçu e Ilvio Amaral, a dupla de ''Um espírito baixou em mim'', a campeã de bilheteria da campanha, está de volta (foto: Raquel Guerra/divulgação)

Uma sensação de alívio sobre a qual, no entanto, ainda paira uma sombra de apreensão. Esse é o sentimento dos organizadores da Campanha de Popularização do Teatro & Dança de Belo Horizonte, cuja 47ª edição está prevista para começar nesta quinta-feira (13/1). Uma sensação de alívio sobre a qual, no entanto, ainda paira uma sombra de apreensão. Esse é o sentimento dos organizadores da Campanha de Popularização do Teatro & Dança de Belo Horizonte, cuja 47ª edição está prevista para começar nesta quinta-feira (13/1).









INSEGURANÇA NO SETOR







“Muitos produtores de peças que têm momentos de interação física com a plateia, por exemplo, não quiseram participar. A gente entende e acata. Com os teatros fechados durante boa parte do ano passado, praticamente não tivemos estreias, o que também explica a programação um pouco mais enxuta”, diz.









''Nossos patrocinadores, Copasa e Unimed, já tinham depositado o dinheiro, que ficou retido até nosso prazo de execução expirar. Era necessária a prorrogação do prazo de execução, então ficamos insistentemente ligando para o Ministério da Cultura. Teve dia em que chegamos a ligar 250 vezes. E a prorrogação só foi publicada em 24 de dezembro. Começamos a correr e pedir aos produtores que se inscrevessem'' Dilson Mayron, coordenador-geral da Campanha de Popularização



Outro obstáculo para o evento presencial foi o curto espaço de tempo para sua organização. O coordenador explica que a liberação dos recursos por parte do Ministério da Cultura só ocorreu em 24 de dezembro do ano passado. Em 2022, todos os espetáculos que quiseram fazer parte da campanha foram incluídos na programação. Anteriormente, era necessário cumprir um período mínimo em cartaz. “O edital deste ano não colocou restrição nenhuma, bastava os espetáculos serem profissionais”, afirma Mayron.Outro obstáculo para o evento presencial foi o curto espaço de tempo para sua organização. O coordenador explica que a liberação dos recursos por parte do Ministério da Cultura só ocorreu em 24 de dezembro do ano passado.





“Só naquele momento a gente começou a montar a 47ª Campanha, que já tinha até expirado dentro da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Por isso ela foi marcada para 13 de janeiro. Estamos fazendo em tempo recorde”, aponta.





“Nossos patrocinadores, Copasa e Unimed, já tinham depositado o dinheiro, que ficou retido até nosso prazo de execução expirar. Era necessária a prorrogação do prazo de execução, então ficamos insistentemente ligando para o Ministério da Cultura. Teve dia em que chegamos a ligar 250 vezes. E a prorrogação só foi publicada em 24 de dezembro. Começamos a correr e pedir aos produtores que se inscrevessem. Mal tivemos tempo de nos reunir com as pessoas”, explica.



''Wilde.Re/Construído'', com texto e direção de Sérgio Abritta, estreia na edição deste ano (foto: Igor Cerqueira/divulgação)



ALÍVIO APÓS DOIS ANOS







Presidente do Sinparc, Rômulo Duque diz que esta edição será especialmente significativa. “A campanha é um dos principais eventos da cidade. Muitos belo-horizontinos a aguardam como compromisso do calendário do início de ano. O evento reúne um público fiel, além de sempre conquistar novos espectadores”, aponta.





Entre os raros estreantes no evento está “Wilde.Re/Construído”, com texto e direção de Sérgio Abritta, uma das poucas peças que estrearam em 2021. Dilson Mayron destaca que uma novidade: o espaço reservado à comédia stand up, com noites específicas ao longo deste mês e de fevereiro. Humoristas da cidade vão se cruzar no palco do Espaço Alternativo do Shopping Cidade.





“Mais que nunca, qualquer forma de expressão é muito bem-vinda ao teatro. Criamos esse espaço atendendo à solicitação do Cristiano Junqueira. O stand up ainda sofre certo preconceito, mesmo no meio das artes cênicas, mas a gente vê vários humoristas que vêm de fora e fazem muito sucesso aqui. Por que não dar apoio aos artistas locais? Fomos movidos por esse desejo”, destaca.





A programação contempla veteranos na campanha, como “Acredite, um espírito baixou em mim”, “Certos rapazes”, “Comi uma galinha e estou pagando o pato”, “Santinha do pau oco”, “Nas ondas do rádio”, “Pérolas do Tejo” e “Auto da Compadecida”.





A expectativa de público não passa por números, diz Mayron. “Queremos apenas que as pessoas compareçam ao teatro, confiando na segurança do espaço. Estamos começando do zero. Temos de ser realistas. Nos tempos áureos, tivemos público total de 400 mil pessoas na campanha; este ano, se tivermos 40 mil já será um grande sucesso”, ressalta.



Carlos Nunes apresenta ''Pérolas do Tejo'' (foto: Glaucia Rodrigues/divulgação)



PREVENÇÃO E PROTOCOLO SANITÁRIO

Mayron não ignora que há o risco de novo fechamento dos espaços públicos devido à COVID-19. No entanto, observa que teatros são locais seguros, pois é possível controlar a adoção das medidas de prevenção e de protocolos sanitários.





“Com o avanço da vacinação, parece que as pessoas jogaram a máscara para cima. No final do ano passado, se você ia a um shopping, estava todo mundo circulando sem máscara. Na rua, a mesma coisa. As pessoas fazendo festa como se nada estivesse acontecendo. Não deu outra. Mas é por isso que digo que teatro é lugar seguro, pois é possível fazer o controle, seguindo todos os protocolos. Ficamos apreensivos, mas confiamos no bom senso das pessoas”, diz.





Mayron garante que a organização está preparada para agir rapidamente diante de qualquer revés. “Se houver alguma mudança, a gente vai ter de tomar uma atitude. Estamos preocupados, mas sempre pensando em outras alternativas caso, por exemplo, tenha de haver um novo fechamento dos teatros. Torcemos para que isso não aconteça, e seguimos reforçando a necessidade de que todos se cuidem”, salienta.





O agendamento de nova data ou a adoção do modelo on-line são saídas possíveis. “Estamos alertas. Antes, a gente fazia o planejamento com um ano de antecedência, hoje não dá para programar muita coisa nem com uma semana”, observa.





Haverá dois postos físicos de venda de ingresss: no Shopping Cidade e no Pátio Savassi. “A maioria dos ingressos, com certeza, a gente vai vender pela internet. Facilita a vida das pessoas”, considera.





As entradas serão vendidas a preços populares nos dois postos do Sinparc, no Shopping Cidade e no Pátio Savassi, bem como pelo site vaaoteatromg.com.br, a R$ 20. Nas bilheterias dos teatros, o preço pode variar de R$ 42 a R$ 60, de acordo com cada produção.

47ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO & DANÇA de BH

Confira a programação em www.vaaoteatromg.com.br Postos de venda a preços populares (R$ 20): Shopping Cidade – Estacionamento G5 (Rua Tupis, 337, Centro). De segunda a sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 10h às 18h. Shopping Pátio Savassi – Piso L3 (Av. do Contorno, 6.061, Funcionários). De segunda a sábado, das 12h às 19h, e domingo, das 14h às 18h. On-line: www.vaaoteatromg.com.br



Em 2020, antes da pandemia, a programação reuniu 150 espetáculos, assistidos por 160 mil pessoas. Para este ano, estão programados 87, sendo 25 estreantes. Dilson Mayron, coordenador-geral da campanha pelo Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc), aponta que dois fatores explicam a redução: praticamente não houve estreias no ano passado e a insegurança dos produtores em relação à situação epidemiológica da cidade.Apesar das dificuldades, ele garante que atores, diretores e produtores estão entusiasmados com a perspectiva de voltar a ocupar os palcos da cidade e reencontrar o público. “Foram praticamente dois anos sem trabalhar. Os teatros reabriram no ano passado, mas muitos produtores não tiveram condições de voltar. Ou porque não conseguiram se reorganizar ou simplesmente porque estavam descapitalizados. Então, agora, às vésperas de começar a campanha, estamos todos muito felizes e empolgados. Parece um sonho”, diz.